Việt Nam sở hữu loài cá vảy vàng cực đẹp, "báu vật" thực sự nằm trong khoang bụng giá 1,4 tỷ đồng/kg

Ngày 9/1, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một con voi rừng có đặc điểm "ngà lệch" bất ngờ xuất hiện trên tuyến đường thuộc xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Theo nội dung clip, con voi với một chiếc ngà chĩa lên, chiếc còn lại cong xuống chậm rãi đi dọc theo đường giao thông. Phát hiện voi rừng, nhiều người đang lưu thông bằng xe máy đã hoảng sợ, vội bỏ lại phương tiện để chạy bộ tránh xa. Một số ô tô cũng phải dừng lại để đảm bảo an toàn.

May mắn, con voi không có hành vi hung dữ hay tấn công người mà tiếp tục di chuyển theo hướng bìa rừng.

Voi rừng “ngà lệch” xuất hiện khiến người dân tháo chạy. Video: Người dân cung cấp.

Lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây voi rừng thường xuyên xuất hiện tại khu vực giáp ranh rừng và các tuyến đường ở xã Trị An. Đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân khi qua lại khu vực này cần giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tiếp cận hay có hành động kích động nhằm tránh xảy ra xung đột giữa người và voi rừng.

Thời gian qua, tại Đồng Nai voi rừng thường xuyên xuất hiện phá hoại nương rẫy, hoa màu của người dân, khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai đã cho xây dựng hệ thống hàng rào điện để ngăn không cho voi rừng ra phá phách mùa màng của người dân, nhưng hiện voi rừng vẫn vượt hàng rào điện ra ngoài tìm thức ăn, phá hoại cây trồng, nhà cửa của người dân.