Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc bắt đầu xuất hiện mưa to đến rất to

Hiện nay, vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ giảm xuống dưới 30 độ C.

Từ đêm nay, Bắc Bộ chuyển lạnh

Sáng sớm ngày 4/10, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia phát dự báo cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống nước ta.

Ở vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 01h phổ biến 26-29 độ.

Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm 4/10 sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Không khí lạnh sẽ gây mưa to ở Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ giảm mạnh (Ảnh: Việt Hùng).

Do tác động của không khí lạnh, từ nay đến sáng 5/10, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong giai đoạn giao mùa, mưa dông rất có thể sẽ kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

Tác động của không khí lạnh đến thời tiết trên biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền sẽ chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 4m; biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa).

Diễn biến thời tiết từ nay đến cuối năm 2026

Trước đó, bà Tạ Thị Hồng An, Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia đã cung cấp những nhận định về xu thế khí hậu từ nay đến cuối năm 2026.

heo dự báo, trong giai đoạn từ nay cho đến hết năm 2026, El Nino gần như chắc chắn tiếp tục duy trì với cường độ rất mạnh và có khả năng sẽ đạt mức cực đại. Sau đó, sang những tháng đầu năm 2027 (tức là tháng 1 đến tháng 3), nhiều khả năng El Nino vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh, mặc dù xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần.

Với diễn biến El Nino như vậy, tình hình khí hậu tại Việt Nam trong giai đoạn từ nay cho đến những tháng đầu năm 2027 sẽ có những diễn biến như sau:

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ nay đến cuối năm 2026 có khả năng sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm.

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Ngoài ra, El Nino rất mạnh có thể gây ra sự thiếu hụt mưa trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2026, rõ nhất tại các khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, với mức thiếu hụt phổ biến khoảng 20 - 40%. Ngoài ra, mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.

Sang đến các tháng đầu năm 2027, với tình trạng ít mưa, nắng nóng có thể đến sớm ở các tỉnh phía nam sẽ dẫn đến nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn ở mức rất cao.