Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Hàng loạt tỉnh, thành sẽ có mưa to đến rất to

Chuyên gia khí tượng đã đưa ra những dự báo mới nhất về đợt không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta trong những ngày tới.

Tác động của không khí lạnh đến thời tiết trên đất liền

Thông tin về đợt không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta vào cuối tuần này và đầu tuần tới, ngày 2/10, dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tại, bộ phận không khí lạnh phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm 4/10 sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Về nhiệt độ, từ đêm 4/10, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 - 22 độ C, vùng núi cao 14 - 17 độ C. Nhiệt độ thấp chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng. Từ ngày 6/10, trời có nắng hanh sẽ làm nhiệt độ ban ngày tăng dần lên tại các khu vực trên.

Tác động của không khí lạnh đến thời tiết trên biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền sẽ chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 4m; biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa).

Diễn biến thời tiết từ nay đến cuối năm 2026

Trước đó, bà Tạ Thị Hồng An, Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia đã cung cấp những nhận định về xu thế khí hậu từ nay đến cuối năm 2026.

heo dự báo, trong giai đoạn từ nay cho đến hết năm 2026, El Nino gần như chắc chắn tiếp tục duy trì với cường độ rất mạnh và có khả năng sẽ đạt mức cực đại. Sau đó, sang những tháng đầu năm 2027 (tức là tháng 1 đến tháng 3), nhiều khả năng El Nino vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh, mặc dù xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần.

Với diễn biến El Nino như vậy, tình hình khí hậu tại Việt Nam trong giai đoạn từ nay cho đến những tháng đầu năm 2027 sẽ có những diễn biến như sau:

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ nay đến cuối năm 2026 có khả năng sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Ngoài ra, El Nino rất mạnh có thể gây ra sự thiếu hụt mưa trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2026, rõ nhất tại các khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, với mức thiếu hụt phổ biến khoảng 20 - 40%. Ngoài ra, mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.

Sang đến các tháng đầu năm 2027, với tình trạng ít mưa, nắng nóng có thể đến sớm ở các tỉnh phía nam sẽ dẫn đến nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn ở mức rất cao.