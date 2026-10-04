Từ 1/10, ngân hàng có Chủ tịch "vạn người mê" Trần Hùng Huy bắt đầu tuyển hàng loạt sinh viên năm cuối vào trải nghiệm, có phụ cấp, cơ hội thành nhân sự chính thức

Ngân hàng chính thức mở đơn ứng tuyển online từ ngày 1/10/2026.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đang triển khai chương trình The Next Banker 2026, dành cho sinh viên năm cuối có nhu cầu trải nghiệm công việc thực tế trong lĩnh vực ngân hàng trước khi tốt nghiệp.

Chương trình mang đến cơ hội cho sinh viên trực tiếp tham gia công việc tại các đơn vị ACB, tiếp cận kiến thức nghiệp vụ và môi trường làm việc thực tế, đồng thời được Mentor hướng dẫn trong suốt quá trình trải nghiệm.

Theo thông tin từ ACB, sinh viên tham gia chương trình có thể phát triển các kỹ năng như giao tiếp, chăm sóc khách hàng, tư duy kinh doanh và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Người tham gia cũng được hỗ trợ trong quá trình trải nghiệm và có cơ hội trở thành nhân sự chính thức tại ACB sau khi hoàn thành chương trình.

Bên cạnh đó, The Next Banker sẽ được hưởng chính sách phụ cấp theo quy định của chương trình. Thông tin chi tiết về mức phụ cấp sẽ được đội ngũ Tuyển dụng trao đổi với ứng viên trong quá trình tuyển chọn.

3 vị trí trải nghiệm tại ACB bao gồm:

Quan hệ Khách hàng Cá nhân (RA-CB) là vị trí dành cho sinh viên muốn trải nghiệm hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ. Người tham gia sẽ tìm hiểu nhu cầu khách hàng và đồng hành cùng đội ngũ kinh doanh trong việc tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng cá nhân.

Dịch vụ Khách hàng Cá nhân (SA-CB) tập trung vào hoạt động dịch vụ khách hàng tại đơn vị. Sinh viên sẽ hỗ trợ khách hàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, qua đó tìm hiểu hoạt động vận hành và chăm sóc khách hàng tại ngân hàng.

Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (RA) giúp sinh viên trải nghiệm hoạt động kinh doanh khách hàng doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh và các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp.

Đối tượng ACB tìm kiếm là sinh viên năm cuối, dự kiến tốt nghiệp trong năm 2027, đang theo học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ứng viên cần có tinh thần học hỏi, chủ động và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng. Bên cạnh đó, chương trình yêu cầu ứng viên có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phục vụ khách hàng và sẵn sàng tham gia trải nghiệm thực tế tại ACB.

Theo kế hoạch, The Next Banker 2026 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 01/2027 đến tháng 05/2027. Sinh viên tham gia chương trình sẽ trải nghiệm công việc tại các đơn vị ACB trên toàn quốc.



