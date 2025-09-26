Tin bão Bualoi mới nhất: Đã vào biển Đông, giật cấp 15 và di chuyển rất nhanh 30 - 35 km/h

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 26/9, bão Bualoi đi vào Biển Đông, trở thành bão số 10 năm 2025.

Theo dự báo, hồi 19 giờ, tâm bão ở 13,1°N – 119,7°E, cách Hoàng Sa ~900 km về Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: cấp 11–12 (103–133 km/h), giật cấp 15. Di chuyển: Tây Tây Bắc 30–35 km/h.

Vị trí và đường đi của cơn bão số 10. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Theo các chuyên gia khí tượng, đến 19 giờ ngày 27/9, tâm bão ở khoảng 15,6 độ vĩ Bắc – 112,3 độ kinh Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 12–13, giật cấp 16, di chuyển Tây Tây Bắc khoảng 35 km mỗi giờ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm Hoàng Sa, cùng vùng biển ngoài khơi từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 28/9, bão ở vị trí khoảng 17,7 độ vĩ Bắc – 107,2 độ kinh Đông, ngoài khơi từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, tiếp tục hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm mở rộng gồm phía tây bắc Biển Đông, Hoàng Sa, các khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn), bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) và đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị. Tất cả được cảnh báo rủi ro cấp 3.

Tâm bão Bualoi sau khi quét qua Masbate, Philippines sáng 26/9. Ảnh: Philippine Weather System/Pacific Storm Update

Đến 19 giờ ngày 29/9, bão suy yếu, tâm ở khoảng 19,8 độ vĩ Bắc – 103,3 độ kinh Đông trên khu vực Thượng Lào, còn gió cấp 6, giật cấp 8 và giảm dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm vẫn bao gồm biển Thanh Hóa – Quảng Trị, bắc vịnh Bắc Bộ và đất liền từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị, rủi ro cấp 3.

Trong khoảng 72–84 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km mỗi giờ và sẽ suy yếu dần thành vùng áp thấp trên Thượng Lào.

Dự báo tác động

Trên biển: Khu vực bắc & giữa Biển Đông (kể cả Hoàng Sa) gió cấp 8–13, giật 16, sóng 6–10 m, biển động dữ dội. Ngoài khơi Thanh Hóa – Quảng Ngãi và Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần cấp 8–13, giật 16, sóng 3–7 m, biển động rất mạnh.

Ven bờ: Bắc Trung Bộ nước dâng 1–1,5 m, nguy cơ ngập vùng trũng, sạt lở đê kè, phá hủy nuôi trồng thủy sản.

Đất liền: Từ chiều 28/9, Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị gió cấp 8–12, giật 14; Quảng Ninh – Ninh Bình, Nam Quảng Trị – Huế gió cấp 6–7, giật 8–9.

Mưa: Từ 28–30/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa – Huế mưa 100–300 mm, có nơi >400 mm; riêng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa – Hà Tĩnh mưa 200–400 mm, có nơi >600 mm.