Tin mới nhất bão Bualoi giật cấp 14: Tốc độ “khó hiểu”, đường đi khó lường khi áp sát biển Bắc Trung Bộ

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng 26/9, tâm bão Bualoi nằm trên khu vực miền Trung Philippines, tại vị trí khoảng 12,2 độ vĩ Bắc – 123,3 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 11 (103–117 km/giờ), giật cấp 14. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/giờ. (nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường).

Dự báo trong 24–72 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển nhanh và có xu hướng mạnh lên. Đến 7 giờ ngày 27/9, bão sẽ đi vào Biển Đông, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ vĩ Bắc – 116,6 độ kinh Đông, sức gió tăng lên cấp 11–12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ 11,5 đến 17 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc và giữa Biển Đông được cảnh báo cấp 3.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi lúc 7h sáng 26-9 - Ảnh: NCHMF

Đến 7 giờ ngày 28/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/giờ, cường độ mạnh thêm, tâm bão ở khoảng 16,7 độ vĩ Bắc – 110,5 độ kinh Đông. Sức gió vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm mở rộng từ 12 đến 20 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 108 độ Đông; rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc và giữa Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Đến 7 giờ ngày 29/9, bão di chuyển chậm lại với vận tốc khoảng 25 km/giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 19 độ vĩ Bắc – 105,5 độ kinh Đông. Sức gió giảm còn cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm khi đó nằm từ 13,5 đến 21 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Đông; rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Tây Bắc và giữa Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, vùng biển Nam Quảng Trị – Quảng Ngãi và phía Nam vịnh Bắc Bộ.

Trong khoảng 72–96 giờ tới, bão tiếp tục đi nhanh về hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ và cường độ dự kiến suy yếu dần. Người dân các tỉnh ven biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo để chủ động phòng tránh.

Chia sẻ với báo Lao động, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng tối nay (26/9), bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

"Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ rất nhanh (trung bình 30km/h, nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường)" - ông Lâm phân tích.

Theo đại diện cơ quan khí tượng, bão hướng về vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa khoảng ngày 28/9, với cường độ có khả năng đạt cấp 13, giật cấp 15.

"Dự báo bão sau đó sẽ đổi hướng, đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ , thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp trong khoảng ngày 29/9. Từ ngày 28 - 30.9 Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Huế có mưa rất lớn" - ông Lâm cung cấp nhận định mới về tác động của bão.