Đà Nẵng: Bán 'thẻ xem phim' cũng lừa được hàng nghìn người, 'ẵm trọn' gần 18 tỉ đồng

Ngày 25/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng sinh năm 1984, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Hùng Cường. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra từ cơ quan công an, đường dây này do Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài, còn gọi là “Jack”) điều hành. Liu cùng Cường và Đông lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L tại Đà Nẵng và nhiều văn phòng đại diện ở Nghệ An, Hà Nội để làm “bình phong” cho hoạt động đa cấp.

Dưới vỏ bọc “xem phim kiếm tiền”, các đối tượng mời chào người tham gia mua các gói “thẻ xem phim” và “bản quyền”, cam kết trả lãi suất cực cao (11–17%/tháng). Nếu lôi kéo thêm người khác (từ F1 đến F5) sẽ được hưởng hoa hồng 5–20%. Bản chất, đây chỉ là mô hình “lấy tiền người sau trả cho người trước” – không hề có sản phẩm hay dịch vụ thật.

Để gia tăng niềm tin, nhóm này tổ chức nhiều hội thảo trực tiếp, trực tuyến và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm lừa đảo đã nhanh chóng thu hút được hàng ngàn thành viên và thu lợi bất chính. Đến ngày 21/8/2025, khi số tiền đã lớn, Liu Xiaofeng chỉ đạo đồng phạm đánh sập website và cổng thanh toán, qua đó chiếm đoạt toàn bộ tiền từ các nhà đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Đăng Đông. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định, số thành viên đăng ký trên nền tảng BTC Short tính đến ngày 10/9/2025 là 11.088 tài khoản, với tổng số tiền các nhà đầu tư đã nộp vào các tài khoản là gần 18 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Cường và Đông, đồng thời mở rộng điều tra vai trò của Liu Xiaofeng cùng các đối tượng liên quan.

Công an khuyến cáo, mọi cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc cần sớm trình báo tại Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, Hải Châu, Đà Nẵng), số điện thoại: 0694.260.254 – 0694.260.248 hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Trần Hữu Hoàng Anh (0948.999.159).