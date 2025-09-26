Bị hệ thống camera AI ghi nhận nhiều lỗi vi phạm: Chủ phương tiện sẽ phải nộp phạt bao nhiêu tiền?

Vừa qua, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo AI đã được thí điểm lắp đặt trên một số tuyến phố tại Hà Nội. Việc thí điểm hệ thống camera AI bắt đầu từ đêm 23/9.

Đáng chú ý, qua trích xuất dữ liệu từ 2 camera AI được lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch (từ 0h 23/9 đến 12h ngày 24/9), lực lượng chức năng đã phát hiện 1.798 vi phạm.

Nhiều người lo ngại rằng phương tiện của họ đã bị mắc nhiều lỗi vi phạm ở các điểm giao thông, hoặc cùng một điểm camra AI đã ghi nhận nhiều lỗi vi phạm.

Ts. Ls Đặng Văn Cường, giảng viên Khoa Luật và Lý luận chính trị, trường Đại học Thuỷ Lợi

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls Đặng Văn Cường, giảng viên Khoa Luật và Lý luận chính trị, trường Đại học Thuỷ Lợi cho rằng: tới đây, cơ quan chức năng sẽ hoàn tất các thủ tục để thông báo về việc vi phạm và yêu cầu người vi phạm vượt đèn đỏ sẽ phải nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Với xe ô tô mỗi lần vi phạm có thể bị phạt tới 20.000.000 đồng, nếu nhiều lần vi phạm thì số tiền sẽ rất lớn, sẽ tác động đến ý thức của người tham gia giao thông.

Với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thì mức phạt mỗi lần vượt đèn đỏ cũng có thể tới 6.000.000 đồng, nếu nhiều lần vượt đèn đỏ thì có thể mức phạt sẽ bằng giá trị phương tiện đồng thời trừ hết điểm giấy phép lái xe.

Đây là chế tài rất nghiêm khắc của pháp luật, tuy nhiên thời gian qua do nhiều lý do khác nhau khiến việc xử phạt theo theo nghị định này bị gián đoạn và có biểu hiện nhờn luật nên đã đến lúc cần phải tăng cường áp dụng các biện pháp chế tài để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Như vậy, nếu người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông nhiều lần vi phạm thì mỗi lần vi phạm xử lý một lần, cơ quan chức năng sẽ cộng số lần vi phạm là số tiền phải nộp.

Một trong số điểm giao thông có gắn camera AI

Hiện tượng vượt đèn đỏ có chiều hướng gia tăng, có biểu hiện nhờn luật ?

Theo TS Cường, trước đây khi nghị định 168 được ban hành thì việc xử lý vi phạm giao thông chủ yếu là xử lý trực tiếp, với lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí ở những vị trí trọng yếu nên ý thức của người tham gia giao thông có vẻ tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, thời gian qua do thực hiện thủ tục sắp xếp lại bộ máy hành chính, thay đổi địa giới hành chính, trang bị các phương tiện kĩ thuật trong quá trình chuyển đổi số, giảm bớt số lượng cảnh sát giao thông trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường giao thông nhiều người tham gia giao thông có biểu hiện “lãng quên” chế tài nghiêm khắc theo Nghị định 168. Do hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiều người vì ích kỷ cá nhân, vì không chủ động trong kế hoạch tham gia giao thông nên không ít người đã vượt đèn đỏ, đi lên vỉa hè gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Đến nay thì bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đã được sắp xếp, dần ổn định và đi vào hoạt động.

Nhiều người vi phạm giao thông nhưng không biết rằng đã bị camera AI ghi lại

Việc phân cấp phân quyền trong quản lý hành chính đã rõ ràng và trang bị các camera giám sát có tích hợp trí tuệ nhân tạo AI đã được thực hiện tương đối hoàn thiện nên việc quản lý xã hội nói chung và quản lý trật tự an toàn giao thông chuyển sang một “trang mới”, một trạng thái mới là ứng dụng khoa học công nghệ trí tuệ nhân tạo và quản lý điều hành giao thông.

Vì vậy, người tham gia giao thông phải làm quen với sự giám sát của các thiết bị thông minh có kết nối internet mà không phải thấy những hình ảnh trực quan của cảnh sát giao thông trên đường phố.

Lúc đầu người dân chưa quen thì tưởng rằng hành vi vi phạm của mình sẽ không ai biết. Tuy nhiên, việc tuyên truyền pháp luật và xử lý nghiêm minh kịp thời sẽ từng bước nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Mọi người khi ra đường sẽ đều nhận thức được rằng mọi hành vi của mình đều có thể được ghi lại bằng các thiết bị thông minh để đảm bảo trật tự an toàn công cộng, đảm bảo an toàn giao thông.

Những hành vi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, không bật đèn tín hiệu, ngồi trên xe ô tô không tắt dây an toàn hay đi trên vỉa hè, có những hành vi lặng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm thì hoàn toàn có thể vào khuôn hình và bị phạt nguội mà không thể giải thích, không thể tranh cãi bởi các chứng cứ bằng các thiết bị điện tử đã rất rõ ràng.

Bởi vậy, pháp luật quy định hành vi không chấp hành hành đèn tín hiệu của các phương tiện xe cơ giới là hành vi vi phạm pháp luật và mức xử phạt cao nhất có thể tới 20.000.000 đồng với xe ô tô và tới 6.000.000 với xe mô tô theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.