Tìm thấy những "báu vật nhan sắc của nhà nước" trong năm 2025

2025 - một năm đánh dấu hai bước ngoặt lớn: Lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng A50 và A80 với những hình ảnh đáng nhớ; Người trẻ thể hiện tình yêu nước từ những điều rất nhỏ, và hình ảnh các chiến sĩ vì thế có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong dòng chảy ấy, nhiều chiến sĩ trẻ bất ngờ trở thành những gương mặt được cộng đồng mạng "săn đón" chưa từng có.

Không chỉ nghiêm trang nơi thao trường, những chiến sĩ trẻ với ngoại hình nổi bật, phong thái tự tin và những khoảnh khắc đời thường nhanh chóng viral, trở thành thần tượng trong cộng đồng. Nhiều netizen còn nói vui rằng họ chính là những "báu vật nhan sắc của nhà nước" chỉ được thấy trong những dịp nhất định và cứ xuất hiện là gây sốt.

Cùng điểm qua 10 gương mặt chiến sĩ “hot” nhất năm 2025.

1. Lê Hoàng Hiệp

Top 1 idol quân nhân gọi tên đồng chí Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (SN 1996). Anh chàng nổi lên từ đợt Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (nhiệm vụ A50) với khoảnh khắc bước xuống xe khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Gương mặt sáng là điều dễ nhận ra, nhưng điều khiến mọi người phải "xem 1000 lần không thoát ra được" chính là dáng người và thần thái.

Lê Hoàng Hiệp nổi lên từ khoảnh khắc bước xuống xe ở nhiệm vụ A50. Nguồn ảnh: MXH.

Sang đến nhiệm vụ A80, Lê Hoàng Hiệp vẫn là cái tên hot rần rần. Kể từ đó, từ cảnh anh thực hiện nhiệm vụ, tập luyện cùng đồng đội, cho đến những thông tin đời tư như quê quán, chuyện tình cảm… tất cả đều được netizen ráo riết tìm kiếm. Trong các buổi tập ở Hà Nội, hình ảnh Lê Hoàng Hiệp cùng đồng đội tiếp tục được ghi lại: người dân đến xem, động viên, xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm,..

Khi kết thúc nhiệm vụ A80 được vài ngày, trên TikTok hashtag lehoanghiep (Lê Hoàng Hiệp) ghi nhận 2 tỷ lượt xem (tính đến ngày 4/9/2025). Đến nay, con số này đã chạm mốc 2,7 tỷ lượt xem trên TikTok - tức là tăng thêm 700 triệu lượt xem kể từ thời điểm Lê Hoàng Hiệp kết thúc nhiệm vụ A80.

Lê Hoàng Hiệp trong nhiệm vụ A80, hôm 2/9. Ảnh: Trung Lê.

Ảnh: Như Hoàn.

Lê Hoàng Hiệp sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Ảnh: Vũ Hiệu.

Lê Hoàng Hiệp trên tàu, chờ xuất phát từ Hà Nội vào TP.HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80. Ảnh: Như Hoàn.

Anh chàng vốn kín tiếng trên mạng xã hội nên hiện tại những thông tin về Lê Hoàng Hiệp rất ít ỏi. Nam quân nhân chỉ thỉnh thoảng xuất hiện thông qua một vài khung hình của đồng đội chung đơn vị, vẫn ghi điểm với phong thái chỉn chu, vẻ ngoài điển trai ngời ngời.

2. Bảo Chinh

Một cái tên khác cũng hot không kém đó chính là Bảo Trinh - học viên Đại học Cảnh sát nhân dân TP.HCM. Cô nàng nổi lên từ nhiệm vụ A50, viral với khoảnh khắ rơi khẩu trang khi đang được phỏng vấn của cô viral khắp nơi, khiến người xem xao xuyến vì vẻ ngoài dễ thương, dịu dàng ngay cả khi đang khoác trên mình quân phục.

Khoảnh khắc khẩu trang rơi xuống để lộ nhan sắc tươi tắn, nụ cười tỏa nắng của Bảo Chinh (Nguồn: VTV24)

Xinh cỡ này. Ảnh: Viết Thanh.

Cô nàng hiện là học viên ngành Cảnh sát Điều tra, Đại học Cảnh sát nhân dân TP.HCM. Trong cả 2 dịp lễ A50 và A80, Bảo Trinh đều góp mặt trong đội hình khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm.

Ngoài những khoảnh khắc nghiêm túc rèn luyện, Bảo Trinh thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường giản dị, năng động và gần gũi, vui đùa bên đồng đội. Đặc biệt, nữ chiến sĩ còn có khiếu văn nghệ, tích cực tham gia các hoạt động ca hát và nhảy giao lưu giữa các khối trong giờ giải lao.

Đời thường cô nàng xinh xắn cỡ này. Nguồn ảnh: TikTok nhân vật.

3. Cô bộ đội chân dài - Ngô Lâm Phương

Trung úy Ngô Lâm Phương (nickname: Cô bộ đội chân dài, sinh năm 2000, quê Thái Nguyên) được mệnh danh là “Hoa hậu” Khối nữ Sĩ quan Quân y, khi sở hữu chiều cao 1m73, gương mặt xinh đẹp cùng phong thái tự tin, đĩnh đạc.

Nguồn ảnh: Như Hoàn, Quân.

Hiện tại nổi tiếng khi tham gia diễu Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (nhiệm vụ A50). Không chỉ nổi tiếng trong nước, Ngô Lâm Phương còn viral cả ở nước ngoài, cụ thể là Thái Lan. Khi tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), thông tin liên quan đến Trung úy Ngô Lâm Phương vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Nguồn ảnh: FBNV.

Các clip tập luyện, tham gia lễ diễu binh, diễu hành của Ngô Lâm Phương hút triệu view.

Cô nàng hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2. Ngô Lâm Phương sở hữu kênh TikTok cá nhân hơn 250 nghìn người theo dõi.

Hình ảnh mới đây của Ngô Lâm Phương chia sẻ lên MXH.

Đời thường cô nàng chuộng phong cách trẻ trung, năng động. Nguồn ảnh: FBNV.

4. Nguyễn Thu Quỳnh

Nguyễn Thu Quỳnh (SN 2001, quê Phú Thọ, hạ sĩ quan công tác tại Đại đội Thông tin - Bộ tham mưu - Binh chủng Tăng - Thiết giáp) là nữ chiến sĩ hot nhất nhì khối nữ Sĩ quan Quân y, tham gia cả A50 và A80.

Từ A50, cô viral với trend "nụ cười Kim Seon Ho phiên bản nữ" - tỏa nắng, không góc chết.

Nguồn ảnh: TikTok nhân vật.

Sang A80, Thu Quỳnh tiếp tục được yêu mến nhờ thần thái tự tin, visual trẻ trung năng động trên TikTok.

Nguồn ảnh: FBNV, Quân.

5. Thiếu úy Trần Tất Long

Thiếu úy Trần Tất Long (24 tuổi, SN 2001, Sư đoàn 361 Phòng không - Không quân) bùng nổ từ A50 với nụ cười rạng rỡ trong clip luyện tập và diễu hành, khiến follower tăng gấp 20 lần chỉ sau một đêm.

Nhan sắc "điện ảnh" vô cùng. Nguồn ảnh: Em bé

Nguồn ảnh: FBNV

Là thành viên khối Sĩ quan PK-KQ, anh nổi bật giữa hàng ngũ với visual "không lỗ hổng". Từ A50, Trần Tất Long tiếp tục được nhắc đến ở A80 qua các clip tổng hợp luyện, nhưng sức hot chính từ tháng 4/2025.

Hiện tại, anh chàng sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 300 nghìn người theo dõi. Trở lại với công việc, Tất Long cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh lên MXH.

Hình ảnh đời thường của anh chàng. Nguồn ảnh: FBNV.

6. Đào Văn Bình

Thượng úy QNCN Đào Văn Bình (SN 2000, Sư đoàn 372 PK-KQ) viral từ A50 vì vẻ ngoài điển trai. Chàng trai này tiếp tục gây sốt với những nội dung học tập được đăng tải trên mạng xã hội. Hằng tuần anh chàng chăm chỉ livestream cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ với người hâm mộ.

Cận cảnh visual Đào Văn Bình (SN 2000). Anh chàng hiện đang sở hữu kênh TikTok cá nhân có hơn 50 nghìn người theo dõi. Nguồn ảnh: TikTok nhân vật.

Anh chàng hiện sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 108 nghìn follower, được yêu mến bởi cách truyền tải năng lượng tích cực, động lực học tập.

Anh chàng nổi lên với những clip livestream tự học trên MXH. Nguồn: TikTok nhân vật

7. Lại Là Cường Đây

Lại Là Cường Đây hiện đang sở hữu kênh TikTok với hơn 741K người theo dõi. Chàng trai quê Hưng Yên được yêu mến nhờ những chia sẻ tích cực về công việc. Cũng từ đây, Hữu Cường bén duyên với nhiều hot TikToker trên nền tảng, gần đây còn nhận livetsream bán hàng.

Thiếu úy Nguyễn Hữu Cường (SN 1998) - thuộc khối Danh dự 3 quân chủng. Nguồn ảnh: FBNV

Nguồn: TikTok nhân vật.

Trong nhiệm vụ A80, Thiếu úy Nguyễn Hữu Cường (SN 1998) - thuộc khối Danh dự 3 quân chủng. Anh chàng hiện đang là một quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Lữ đoàn 673 - Quân đoàn 12.

8. Phạm Khắc Giang

Trung úy Phạm Khắc Giang (SN 2000, Bắc Ninh, Trường Sĩ quan Lục quân 1) nổi bật từ duyệt binh Nga kỷ niệm 80 năm Chiến thắng (9/5/2025), vai trò khối trưởng đội Việt Nam tại Quảng trường Đỏ. Khoảnh khắc bắt tay Tổng thống Putin, dõng dạc: "Chào Tổng thống, chúc ngài sức khỏe!" đã viral toàn cầu, với má lúm đồng tiền "đốn tim".

Khoảnh khắc chào điều lệnh, bắt tay Tổng thống Nga của Trung uý Phạm Khắc Giang - chỉ huy đội duyệt binh Quân đội nhân dân Việt Nam đang viral khắp MXH (Ảnh chụp màn hình).

Trung uý Phạm Khắc Giang sinh năm 2000, hiện công tác tại Trường Sĩ Quan Lục Quân 1. Nguồn ảnh: FBNV.

9. Phùng Thế Văn

Thiếu uý Phùng Thế Văn sinh năm 1999, đến từ Bắc Kạn (cũ). Hiện anh chàng đang công tác tại Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Từ năm 2020, Thế Văn đã bắt đầu nổi tiếng trên MXH khi tham gia chương trình Chúng Tôi là Chiến Sĩ. Ở thời điểm đó, anh đã khiến nhiều người mê mẩn bởi visual cực phẩm, vóc dáng cân đối và nụ cười rạng rỡ. Ở Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (A80) Phùng Thế Văn “gây sốt” với những khoảnh khắc chỉ vài giây lọt ống kính, xuất hiện trên sóng truyền hình. Anh chàng diện vest đen, đeo kính râm thuộc Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn khách quốc tế.

Nguồn ảnh: VTV.

Ngoài đời, Phùng Thế Văn cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên MXH, tham gia một số sự kiện, anh chàng sở hữu kênh TikTok gần 100 nghìn Follower.

Một số hình ảnh khác được Phùng Thế Văn chia sẻ lên MXH. Nguồn ảnh: FBNV.

10. Vũ Chí Hưng

Vũ Chí Hưng tiếp nối sức hot từ A50 sang A80 với thần thái chỉ huy khối Phòng không - Không quân. Visual sắc nét, nghiêm trang khiến anh nằm trong top "cực phẩm quân nhân". Thượng úy Vũ Chí Hưng hiện đang công tác tại Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Khoảnh khắc Vũ Chí Hưng ngồi ở cửa sổ xe ở "concert quốc gia" dịp Lễ 30/4 từng viral trên mạng xã hội, trông "tuyệt đối điện ảnh". Nguồn: MXH.

Chàng trai sinh năm 1999 nổi bật với chiều cao 1,80 m, đi đầu ở vị trí khối trưởng.

Dù kín tiếng về đời tư, Chí Hưng vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh “hậu phương” lên mạng xã hội. Nửa kia của anh là cô gái xinh xắn, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội. Trên TikTok, Chí Hưng không ngại thả tim, để lại bình luận khen ngợi người yêu xinh đẹp, dễ thương - những hành động nhỏ nhưng đủ cho thấy tình cảm bền chặt và sự quan tâm đặc biệt anh dành cho cô.

Đẹp trai, tử tế, yêu bền và công khai “hậu phương” - đồng chí Vũ Chí Hưng quả thật 10 điểm không có nhưng!

(Tổng hợp)