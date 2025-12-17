Chuyện tình "lấy người bằng tuổi, lủi thủi làm giàu" của nam nghệ sĩ Việt và cô quản lý: Mua nhà rộng 210m2, tậu Mẹc

Mới đây, cộng đồng mạng dành lời chúc mừng rần rần đến Low G và Dương Fynn bởi sau hơn 5 năm hẹn hò, cặp đôi đã chính thức cầu hôn và chuẩn bị về chung một nhà.

Theo đó, rạng sáng 16/12, Dương Fynn chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào để thông báo cột mốc mới của cả hai. Cô nàng cũng bật khóc, bày tỏ sự xúc động khi được bạn trai rapper đánh úp cầu hôn bất ngờ.

Không chỉ cặp đôi thể hiện sự hạnh phúc mà đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ của couple này cũng đều cảm thấy hào hứng, xúc động vì đã chờ ngày này từ lâu. Bởi lẽ, Low G và Dương Fynn được nhận là cặp đôi rapper - quản lý đẹp đôi, tình tứ nhất nhì Vbiz.

Low G - Dương Fynn là cặp đôi được cộng đồng mạng yêu thích

Cho những ai chưa biết, Low G tên thật là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997 tại Hà Nội, được đánh giá là rapper trẻ tài năng. Trước khi bén duyên với rap, Low G từng là dancer, học nhảy Hiphop từ năm 12 tuổi. Còn Dương Fynn (Dương Hoàng, SN 1997) hiện đang là nhà sáng tạo nội dung và cũng là quản lý của Low G. Cả hai đều có lượng fan không phải dạng vừa trên các nền tảng MXH.

Low G và Dương Fynn gặp gỡ, quen biết khi cùng là thành viên nhóm nhảy Last Fire Crew. Từ tháng 11/2020, Dương Fynn bắt đầu làm quản lý cho Low G sau khi MV Thủ đô Cypher ra mắt. Cô đề xuất cùng làm việc chung vì nhận thấy anh chàng gặp khó khăn trong giao tiếp với đối tác và quản lý công việc.

Bạn gái của nam rapper không ngần ngại tiết lộ, cô chính là người có tình cảm trước và miêu tả đây là một cuộc “mượn rượu tỏ tình” đúng nghĩa ngoài đời thật. Chia sẻ trên “tóp tóp” Dương Fynn từng cho biết, sau khoảng thời gian cô đơn phương 6 tháng, cả hai đã tiến đến mối quan hệ mập mờ “trên tình bạn dưới tình yêu”. Sau đó 1 tháng, Low G chính thức tỏ tình ngược lại bạn gái.

Dương Fynn tiết lộ bản thân từng bị Low G "bơ toàn tập"

Có một điều đặc biệt là cặp đôi sinh cách nhau 1 ngày, cùng tháng, cùng năm nên có rất nhiều điểm giống nhau. Low G và Dương Fynn luôn đồng hành với nhau từ công việc cho đến cuộc sống đời thường. Cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trong những chuyến du lịch, những hành động vô tri nhưng dễ thương trên MXH khiến ai nhìn vào cũng tan chảy, ngưỡng mộ.

Low G cũng được biết đến là một anh chàng rất tình cảm, “soft xỉu” và rất cưng chiều bạn gái. Nam rapper thường đáp ứng mọi nhu cầu của bạn gái, cũng luôn có những cử chỉ nhẹ nhàng, tình cảm với người yêu. Ngược lại, Dương Fynn lại là người rất chu đáo, có thể quán xuyến và hỗ trợ tốt nhất cho Low G trong mọi việc. Chính vì vậy, cặp đôi cứ thế đồng hành trong nửa thập kỷ qua, vừa là người yêu, tri kỷ vừa là nghệ sĩ - quản lý.

Trong một bài chia sẻ với chúng tôi, Low G từng dành nhiều lời khen ngọt ngào cho Dương Fynn: “Từ góc nhìn của mình thì Dương cho mình một cảm giác siêu an toàn. Dương không bao giờ che giấu cảm xúc của bản thân, luôn rõ ràng mọi suy nghĩ trong đầu. Mình thấy Dương không có gì để giấu mình cả. Dù còn rất nhiều những yếu tố khác nữa, nhưng chỉ riêng việc đó đã khiến mình tin tưởng Dương 100%. Và đó là điều quan trọng nhất.

Với những mối quan hệ trước, mình cũng từng trải nghiệm những thứ "bài vở" mà ai cũng từng trải qua. Nhưng càng lớn mình lại càng nhận ra, mình không hợp với điều đó. Mình là một người thành thật nên rất trân trọng những người thành thật với mình. Ở bên họ, mình không có cảm giác nhàm chán”.

Cặp đôi đồng hành với nhau từ công việc đến cuộc sống

Về phía Dương Fynn, cô nàng cũng thừa nhận rằng bản thân ngày càng thay đổi, nền tính và dịu dàng hơn từ khi ở bên cạnh Low G. Cả hai luôn thoải mái là chính mình, chia sẻ mọi chuyện với nhau, bù trừ cho nhau những điều mà người kia thiếu sót. Cô nàng cho rằng đó chính là điều khiến cả hai có thể bền chặt ở bên nhau và tiến đến những cột mốc xa hơn.

Được biết, trước khi chính thức cầu hôn, cặp đôi cũng đã dọn về sống chung và cùng nhau tạo dựng nên nhiều tài sản chung. Low G và Dương Fynn từng cùng nhau “tậu” ô tô, mua căn hộ rộng 210m2 ở Hà Nội và cùng nhau decor cho tổ ấm của riêng mình.

Nhắc về chuyện tình của cặp đôi này, cộng đồng mạng vẫn thường nói: “Một người ‘tớ thích cậu’ và một người ‘tớ cảm ơn’ không bao giờ làm tôi thất vọng”. Do đó sau màn cầu hôn bất ngờ mới đây, cả cõi mạng chỉ đang “hóng” đến ngày cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới trong thời gian tới.

Trước khi cầu hôn, cặp đôi đã cùng nhau tậu xe, mua nhà

Một số hình ảnh trong căn hộ riêng rộng 210m2 do cặp đôi tự thiết kế theo sở thích

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV