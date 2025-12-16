“HDPE thì ngon luôn” là gì và vì sao lại viral?

Đã đến những ngày cuối năm 2025 nhưng "bản đồ" từ lóng/câu nói viral vẫn đang tiếp tục xuất hiện các hiện tượng mới. Slang mới xuất hiện những ngày gần đây là “HDPE là ngon luôn".

Từ một thuật ngữ chuyên ngành vốn chỉ xuất hiện trong lĩnh vực sản xuất vật liệu, HDPE bất ngờ trở thành tâm điểm của hàng loạt video, bình luận, thậm chí là những màn tư vấn đầu tư nửa đùa nửa thật trên TikTok, Facebook.

HDPE là từ khoá viral trên TikTok (Ảnh chụp màn hình)

Theo định nghĩa chuyên môn, HDPE là viết tắt của High-Density Polyethylene - một loại nhựa nhiệt dẻo có mật độ cao, được sản xuất từ dầu mỏ. Đây là vật liệu quen thuộc trong đời sống, thường dùng để làm chai lọ, can đựng nước, bao bì thực phẩm, ống dẫn nước, thùng nhựa công nghiệp…

Nhờ đặc tính bền, chịu va đập tốt, khả năng chịu nhiệt và chống ăn mòn, ít thôi nhiễm hóa chất, an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm và có khả năng tái chế,... HDPE được đánh giá là một trong những loại nhựa phổ biến và linh hoạt nhất hiện nay.

Ống nhựa HDPE (Nguồn: acmeplastics)

Tuy nhiên, lý do khiến HDPE “nổi như cồn” trên mạng xã hội lại không đến từ các tài liệu chuyên ngành mà bắt nguồn từ một tình huống rất đời thường.

Theo ghi nhận, trào lưu “HDPE là ngon luôn” xuất phát từ những đoạn video ngắn của một người đàn ông trung niên trên TikTok. Ông tự giới thiệu mình chuyên hỗ trợ khởi nghiệp, chia sẻ chuyện kinh doanh với cứ dân mạng. Trong các video của mình, người này thường nhận được những câu hỏi quen thuộc kiểu: “Làm nghề này có lãi không?”, “Đầu tư mô hình kia có ổn không?”,...

Hiện tại, tài khoản của người này đã có hơn 137k và 1,7 triệu lượt yêu thích toàn kênh.

Người được xem là chủ nhân câu "HDPE là ngon luôn (Ảnh chụp màn hình)

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi HDPE trở thành chủ đề chính trong các video. Người này thường xuyên khắc định: “Làm HDPE là ngon luôn".

“Làm HDPE là ngon luôn. Đầu tư kinh doanh mà sai đường thì như muối bỏ biển, còn đầu tư mà có kiến thức thì HDPE là ngon luôn" - là một trong vô số những chia sẻ quen thuộc của người này.

Chính sự ngắn gọn, chắc nịch và có phần… vô thưởng vô phạt này đã trở thành “mồi lửa” cho một làn sóng chế clip, bắt trend trên mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, các cụm từ như “HDPE là gì”, “HDPE dùng để làm gì”, “đầu tư HDPE có lãi không” đồng loạt tăng mạnh trên Google và các nền tảng MXH.

Các tìm kiếm liên quan đến HDPE (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, đây vốn là những câu hỏi mang tính kỹ thuật, thường chỉ xuất hiện trong ngành vật liệu, nay lại được tìm kiếm rầm rộ bởi nhóm người dùng trẻ - những người trước đó gần như không có tiếp xúc với lĩnh vực này.

Từ một thuật ngữ kỹ thuật xa lạ, HDPE dần được cư dân mạng “nâng cấp” thành một thứ vạn năng kiểu nói đùa, ai hỏi làm gì cũng HDPE, tư vấn đầu tư gì cũng HDPE, miễn là… “ngon luôn”. Thậm chí, có người còn đùa rằng: “Không cần biết HDPE là gì, cứ thấy ‘ngon luôn’ là muốn đầu tư”.

Đương nhiên hội sáng tạo nội dung trên MXH cũng không bỏ qua trend mới này được. TikToker Phương Thử Việc có ngay clip: "Có 1 tỷ thì đi du học như muốn bỏ biển. Tiền ấy đầu tư vào mình là ngon luôn". Còn Gia đình Thảo Dương thì nói đùa: "Bán xôi làm gì, làm HDPE thì ngon luôn".

Các TikToker đã đu trend HDPE (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, trào lưu “HDPE là ngon luôn” không khiến người trẻ hiểu thêm quá nhiều về ngành nhựa, nhưng lại phản ánh rất rõ cách mạng xã hội vận hành: chỉ cần một câu trả lời đủ ngắn, đủ mơ hồ và đủ tự tin, một khái niệm khô khan cũng có thể trở thành hiện tượng giải trí.



