Tiểu Vy uất ức, khóc tức tưởi

Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy khiến cộng đồng mạng xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh cô khóc tức tưởi khi mở kiện hàng mua online. Được biết, nàng Hậu đã đặt mua 2 cây son và được tặng kèm một chiếc gương nhỏ. Thế nhưng khi xuống sảnh chung cư nhận hàng, Tiểu Vy bàng hoàng phát hiện món quà chính vẫn còn nguyên, còn 2 cây son của cô đã không cánh mà bay, để lại chiếc gương trơ trọi trong hộp.

Trên trang Facebook cá nhân, Tiểu Vy bức xúc chia sẻ: "Tức thiệt sự. Đặt hàng lần nào cũng có vấn đề. Hôm nay thì tức không chịu nổi đặt có 2 cây son được tặng cái gương, mà nỡ lòng nào lấy luôn 2 cây son để lại mỗi cái gương quà tặng. Không hiểu kiểu gì luôn, làm như nhắm đúng nhà mình để lấy đồ hay sao á. Không lạc mất hàng thì cũng bị ăn cắp vặt, sao mà ghét quá".

Clip Tiểu Vy khóc ấm ức khi bị mất 2 cây son

Theo Tiểu Vy chia sẻ, đây không phải lần đầu cô gặp tình trạng thất lạc đơn hàng hoặc bị trộm vặt khi mua sắm online và đặt giao về nhà. Nàng Hậu vừa ấm ức vừa hài hước than thở rằng: "chung cư mua đã đắt rồi, nguyên tòa này nhắm vô mình nhà em lấy đồ hay sao á".

Phần lớn cư dân mạng đều đứng về phía Tiểu Vy và bày tỏ sự đồng cảm trước vấn nạn gửi hàng dưới sảnh chung cư rồi bị thất lạc hoặc lấy nhầm... Ở phần bình luận của bài đăng, Tiểu Vy cho biết cô sẽ làm việc với ban quản lý chung cư để làm rõ sự việc.





Vấn nạn thất lạc đơn hàng ở chung cư và giải pháp xử lý

Câu chuyện mất đồ của Tiểu Vy đã phản ánh bức xúc chung của không ít cư dân sống tại các khu chung cư hiện nay. Trong nhiều trường hợp, khi người nhận chưa kịp xuống lấy hàng, shipper thường để đơn tại sảnh hoặc khu vực bảo vệ. Song, chính sự tiện lợi này lại vô tình tạo ra kẽ hở, khiến không ít người rơi vào cảnh thất lạc đơn, thậm chí mất đồ do những hành vi trộm vặt khó kiểm soát.

Nếu cũng sinh sống tại chung cư và từng gặp tình trạng tương tự, cư dân có thể cân nhắc một số cách xử lý sau:

1. Báo bảo vệ và đề nghị trích xuất camera

Khu vực sảnh và nơi để hàng hóa ở chung cư thường được lắp đặt camera an ninh. Việc thông báo sớm cho bảo vệ hoặc ban quản lý giúp khoanh vùng thời gian, hỗ trợ xác minh và tăng khả năng tìm lại đồ thất lạc.

2. Ưu tiên thời gian nhận hàng hoặc dùng tủ giao nhận thông minh

Nếu chung cư được trang bị tủ locker nhận hàng, đây được xem là một trong những giải pháp an toàn và tiện lợi nhất hiện nay. Đơn hàng sau khi được shipper gửi vào tủ sẽ có mã mở riêng, chỉ người nhận mới lấy được, hạn chế tối đa nguy cơ thất lạc hay bị lấy nhầm

3. Không để đơn hàng tồn quá lâu dưới sảnh

Trong trường hợp không thể nhận hàng ngay, bạn có thể nhờ shipper gửi tạm đơn hàng tại sảnh chung cư. Tuy nhiên, nên chủ động xuống lấy trong ngày hoặc sớm nhất có thể. Việc để hàng hóa nằm dưới sảnh quá lâu, thậm chí vài ngày hay cả tuần, không chỉ làm tăng nguy cơ thất lạc mà còn khiến việc phản ánh trở nên khó khăn nếu có sự cố xảy ra. Khi không xác định rõ thời điểm mất đồ, ban quản lý và bảo vệ cũng rất khó khoanh vùng camera để hỗ trợ kiểm tra. Lấy hàng sớm vừa giúp bảo vệ quyền lợi của bản thân, vừa hạn chế những rắc rối không đáng có.