3 "kẻ giấu mặt" âm thầm rút cạn tài lộc trong nhà: Số 2 rất nhiều chị em tiếc rẻ không nỡ bỏ

Người xưa thường nói: "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm". Chữ "sạch" ở đây không chỉ đơn thuần là không có bụi bẩn, mà còn là sự thanh lọc về mặt năng lượng. Một ngôi nhà muốn tụ tài, tụ lộc, trước hết phải là một nơi chốn bình yên, nơi mà luồng sinh khí được lưu chuyển tự do, tươi mới. Thế nhưng, vì thói quen tiết kiệm hoặc đôi chút lơ là, chúng ta thường vô tình giữ lại những vật phẩm mang năng lượng trì trệ. Theo quan niệm phong thủy và cả tâm lý học không gian, có 3 thứ được ví như "cục nam châm" hút hết may mắn, nếu thấy trong nhà, gia chủ nên dứt khoát loại bỏ để đón lành, tránh dữ.

1. Bát đĩa sứt mẻ, gương nứt vỡ: Nỗi lo "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt"

Nhiều người phụ nữ vì bản tính chắt chiu, tiết kiệm nên khi thấy cái bát chỉ mẻ một miếng nhỏ, hay chiếc gương nứt một đường bé xíu vẫn cố giữ lại dùng tiếp. Họ nghĩ đơn giản rằng "vẫn dùng tốt mà, bỏ đi thì phí". Thế nhưng, trong quan niệm phong thủy Á Đông, bộ bát đĩa chính là biểu tượng của "chén cơm manh áo", là sự ổn định của gia đạo. Một chiếc bát lành lặn tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn. Ngược lại, những vết sứt mẻ, nứt vỡ vô tình tạo ra những "khe hở" khiến tài lộc rò rỉ, thất thoát. Đó là chưa kể về mặt an toàn, những vết xước sắc nhọn ấy có thể gây thương tích cho người già và trẻ nhỏ bất cứ lúc nào.

Đặc biệt, gương soi là vật phẩm cực kỳ nhạy cảm trong ngôi nhà. Gương không chỉ để soi chiếu dung nhan mà còn phản chiếu năng lượng. Một tấm gương nứt vỡ, dù nhỏ, cũng làm méo mó hình ảnh phản chiếu, tạo cảm giác bất an, đứt gãy. Người xưa tin rằng gương vỡ là điềm báo của sự chia ly, của những mối quan hệ "gương vỡ lại lành" nhưng vẫn còn vết sẹo. Giữ gương vỡ trong nhà lâu ngày khiến tâm tính con người dễ trở nên bồn chồn, hay lo âu vô cớ, từ đó nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng. Cách xử lý tốt nhất không phải là dán băng dính dùng tạm, mà là gói ghém cẩn thận trong vải đỏ rồi mang bỏ đi, thay thế bằng những món đồ mới lành lặn để tái tạo lại sự sung túc cho căn bếp và sự hòa hợp cho gia đình.

2. Cây cối héo úa, tàn lụi: Dấu hiệu của sinh khí đang "ngủ quên"

Trong nhịp sống hiện đại, việc mang mảng xanh vào nhà là xu hướng được nhiều người yêu thích. Cây xanh đại diện cho Mộc – biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở và phát triển. Một chậu cây xanh tốt, lá bóng mượt là minh chứng cho thấy ngôi nhà đang có trường khí tốt, gia chủ đang ở giai đoạn hưng thịnh. Tuy nhiên, ranh giới giữa "sinh khí" và "tử khí" ở đây rất mong manh. Khi một cái cây bắt đầu vàng úa, rụng lá và chết dần chết mòn mà vẫn cứ được để ở góc phòng, nó lập tức trở thành nguồn phát tán năng lượng tiêu cực.

Sự hiện diện của những cành cây khô héo, tàn lụi gợi lên cảm giác về sự suy thoái, trì trệ và buồn bã. Về mặt phong thủy, chúng không chỉ mất đi khả năng thanh lọc không khí mà còn bắt đầu hấp thụ ngược lại năng lượng tích cực, tạo ra sự u ám cho không gian sống. Nếu bạn là người yêu cây, hãy chăm sóc chúng bằng cả tấm lòng. Còn nếu chẳng may cây bị bệnh hoặc chết, đừng tiếc nuối. Hãy nhanh chóng dọn dẹp, thay đất và trồng vào đó những loại cây có sức sống mãnh liệt hơn như trầu bà, lưỡi hổ hay kim tiền. Sự thay thế này không chỉ làm đẹp không gian mà còn là cách bạn kích hoạt lại nguồn năng lượng tươi mới, báo hiệu những khởi đầu tốt đẹp hơn.

3. Đồ cổ, vật cũ lai lịch bất minh: Những câu chuyện chưa kể

Thú chơi đồ cổ, đồ "second-hand" hay đồ si đang trở thành trào lưu vì sự độc đáo và giá trị thời gian mà chúng mang lại. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm vật phẩm cần sự cẩn trọng cao độ nhất khi mang về nhà. Mỗi món đồ cũ đều mang theo mình một phần ký ức, một phần năng lượng của những người chủ sở hữu trước đó (gọi là trường năng lượng tồn dư). Chúng ta không thể biết được món đồ ấy từng thuộc về ai, họ đã trải qua những biến cố gì, là hạnh phúc viên mãn hay là những oán niệm, bệnh tật và vận rủi.

Đặt một món đồ cổ không rõ nguồn gốc vào vị trí trang trọng trong nhà, đôi khi giống như việc chúng ta mở cửa đón một vị khách lạ mà không biết họ mang thiện chí hay ác ý. Năng lượng hỗn tạp từ những vật phẩm này có thể làm nhiễu loạn trật tự khí trường trong nhà, gây ra những xáo trộn không đáng có về sức khỏe và tinh thần. Lời khuyên cho những ai đam mê đồ cũ là hãy tìm hiểu kỹ nguồn gốc. Nếu đã lỡ mua về, hãy thực hiện các bước "thanh tẩy" năng lượng như lau rửa bằng nước muối loãng, phơi dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ để xua tan khí lạnh lẽo. Còn với những món đồ cảm thấy lấn cấn trong lòng khi cầm vào, cách tốt nhất là hãy để nó rời đi.

Bên cạnh 3 món đồ hữu hình kể trên, còn một thứ vô hình khác cũng đáng sợ không kém: Sự tù túng. Một ban công chất đống đồ phế thải, một khung cửa sổ quanh năm buông rèm kín mít, hay một hành lang dài hun hút thiếu ánh sáng... tất cả đều là những "điểm nghẽn" phong thủy. Nhà là nơi để về, để thở và để yêu thương. Hãy dành chút thời gian cuối tuần này, mở toang cửa sổ đón nắng, dọn sạch những góc khuất bụi bặm, vứt bỏ những thứ đã hỏng hóc. Bạn sẽ thấy, khi ngôi nhà được "thở", vận mệnh của chính mình cũng sẽ chuyển biến một cách kỳ diệu, nhẹ nhõm và hanh thông hơn rất nhiều.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)