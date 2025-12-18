5 lọ dầu tẩy trang Hàn Quốc làm sạch sâu lỗ chân lông, dùng xong da cứ mềm mại mướt rượt

Dầu tẩy trang từ lâu đã trở thành bước làm sạch không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da kiểu Hàn Quốc. Với khả năng hòa tan lớp makeup, kem chống nắng và bã nhờn hiệu quả, các sản phẩm này giúp da sạch sâu nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Dưới đây là 5 lọ dầu tẩy trang Hàn Quốc được đánh giá cao nhờ bảng thành phần đẹp, kết cấu dễ chịu và khả năng làm sạch dịu nhẹ cho nhiều loại da.

Haruharu Wonder Black Rice Moisture Cleansing Oil

Gạo trong văn hóa Hàn Quốc gắn liền với sự nuôi dưỡng và lành tính, và Haruharu Wonder đã khai thác điều đó bằng cách đưa gạo đen lên men vào công thức dầu tẩy trang. Thành phần gạo đen lên men cung cấp chất chống oxy hóa, khoáng chất và protein, hỗ trợ duy trì độ đàn hồi và sức sống cho da ngay từ bước làm sạch.

Công thức được xây dựng khá tối giản, tập trung vào các loại dầu thực vật quen thuộc nhưng hiệu quả: dầu ô liu giúp hòa tan lớp trang điểm và dầu thừa, dầu hạt hướng dương hỗ trợ làm dịu và cấp ẩm, dầu hạt macadamia góp phần củng cố hàng rào bảo vệ da, dầu jojoba giúp cân bằng bã nhờn và tocopherol tăng cường khả năng chống oxy hóa. Nhờ bảng thành phần gọn gàng, sản phẩm phù hợp với những ai yêu thích mỹ phẩm đơn giản, không quá nhiều hoạt chất nhưng vẫn đảm bảo da sạch và mềm sau khi rửa.

Nơi mua: Juka Beauty

Skin1004 Madagascar Centella Light Cleansing Oil

Skin1004 xây dựng toàn bộ dòng sản phẩm xoay quanh rau má (Centella asiatica) có nguồn gốc từ Madagascar – khu vực nổi tiếng với môi trường tự nhiên trong lành, giúp cây rau má đạt độ tinh khiết cao. Dầu tẩy trang Madagascar Centella có kết cấu rất nhẹ, dễ massage và dễ nhũ hóa, phù hợp với nhiều loại da, kể cả da dầu hoặc da dễ nổi mụn.

Thành phần chính là chiết xuất rau má với đặc tính làm dịu và hỗ trợ phục hồi da. Công thức giữ sự tối giản với bốn loại dầu nền gồm dầu cam bergamot, dầu hạt hướng dương, dầu ô liu và dầu jojoba. Sự kết hợp này giúp làm sạch hiệu quả mà không tạo cảm giác nặng mặt hay bí da, đồng thời duy trì cảm giác dễ chịu sau khi rửa.

Ma:nyo Pure Cleansing Oil

Ma:nyo Pure Cleansing Oil là một trong những dầu tẩy trang bán chạy toàn cầu của Hàn Quốc. Sản phẩm sử dụng tới 14 loại dầu có nguồn gốc thực vật, được thiết kế để làm sạch mà không gây bít tắc lỗ chân lông. Khi gặp nước, dầu chuyển thành dạng sữa, giúp cuốn trôi lớp trang điểm và bụi bẩn một cách nhẹ nhàng.

Công thức chú trọng đến việc duy trì độ ẩm và cân bằng pH tự nhiên của da. Các thành phần như dầu tràm trà và melaleuca thường được dùng trong chăm sóc da dầu, giúp làm sạch da và hỗ trợ kiểm soát bã nhờn. Bên cạnh đó là dầu argan giàu dưỡng chất, dầu jojoba giúp bổ sung độ ẩm và dầu ô liu giàu vitamin E, mang lại cảm giác mềm mịn sau khi rửa. Nhờ đó, sản phẩm phù hợp với nhiều loại da, kể cả da dễ lên mụn.

Nơi mua: Watsons

Dear Klairs Gentle Black Fresh Cleansing Oil

Dear Klairs Gentle Black Fresh Cleansing Oil gây ấn tượng với công thức không hương liệu hoàn toàn, không chứa cả hương liệu tổng hợp lẫn tinh dầu, phù hợp cho làn da nhạy cảm hoặc những ai không thích mùi mỹ phẩm. Sản phẩm sở hữu bảng thành phần tối giản chỉ gồm sáu thành phần, tập trung vào chất nhũ hóa và các loại dầu thực vật nhẹ giúp hòa tan lớp trang điểm, kem chống nắng và bã nhờn mà không làm da bị khô hay căng sau khi rửa.

Kết cấu dầu mỏng nhẹ, dễ massage và nhũ hóa nhanh khi gặp nước, mang lại cảm giác sạch thoáng, không nhờn dính. Các loại dầu thực vật trong công thức vừa hỗ trợ làm sạch vừa cung cấp chất chống oxy hóa, giúp nuôi dưỡng da ngay từ bước đầu tiên. Nhờ khả năng làm sạch hiệu quả nhưng không gây bít tắc lỗ chân lông, sản phẩm phù hợp để sử dụng hằng ngày cho nhiều loại da, đặc biệt là da nhạy cảm và da dễ lên mụn.

Nơi mua: Sammi

Beauty of Joseon Ginseng Cleansing Oil

Beauty of Joseon nổi tiếng với việc ứng dụng hanbang – y học cổ truyền Hàn Quốc – vào chăm sóc da hiện đại. Dầu tẩy trang Ginseng Cleansing Oil là một ví dụ điển hình, hướng đến làn da cần sự nuôi dưỡng nhẹ nhàng, đặc biệt là da khô hoặc da có dấu hiệu lão hóa.

Thành phần chính bao gồm dầu đậu nành, giúp hòa tan lớp trang điểm đồng thời cung cấp acid béo có lợi cho da, cùng dầu hạt nhân sâm giàu chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó là sự kết hợp của dầu ô liu, dầu hoa trà, dầu dừa và dầu hạt thì là đen. Kết cấu dầu mượt, dễ nhũ hóa, chuyển từ dầu sang dạng sữa/foam nhẹ khi gặp nước, giúp da sạch nhưng vẫn mềm, không bị căng rít sau khi rửa.

Nơi mua: Olive Young

Ảnh: Sưu tầm