Đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2024 hôm 12/1 đã gây sốt khắp mặt trận truyền thông, đồng thời khép lại hành trình rực rỡ đáng nhớ trong năm qua. Sự kiện tri ân tới thành tựu, đóng góp to lớn của những cá nhân, tổ chức dành cho cộng đồng và xã hội. Ngoài ra, không thể thiếu những sân khấu âm nhạc “đã mắt sướng tai” cùng màn đổ bộ của dàn sao hàng đầu showbiz Việt.

Một trong những tiết mục có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất phải kể đến mashup Cái Đẹp x I’m Thinking About You. Đây đều là 2 ca khúc mang giai điệu sôi động, từng beat dồn dập khiến ai nấy cũng phải lắc lư nhún nhảy. Quy tụ dàn nghệ sĩ Gen Z hot nhất thị trường hiện nay gồm RHYDER - tlinh - Pháp Kiều - WEAN - Pháo - Hùng Huỳnh, sân khấu mashup này đã “đốt cháy” cả trường quay với nguồn năng lượng trẻ tươi mới và nhiệt huyết.

Sân khấu mashup Cái Đẹp x I’m Thinking About You gây ấn tượng mạnh mẽ

“Mở bát” là Pháo với tạo hình vừa kiêu sa vừa quyến rũ, thả những câu rap mang đậm tinh thần nữ quyền. Pháp Kiều xuất chiêu với đoạn flow “vào tai” trên từng nhịp nhạc gây nghiện. tlinh “chốt sổ” đội hình Cái Đẹp với sự xuất hiện của mình trong chiếc bốt điện thoại, “alo” hội chị em Pháo và Pháp Kiều rằng “chị tới đây” với màu giọng lả lơi trứ danh.

Pháo

Pháp Kiều

tlinh

Tiếp nối, bộ ba WEAN, RHYDER và Hùng Huỳnh lần lượt bước ra sân khấu chung, “quẩy” banh nóc theo giai điệu của I’m Thinking About You. Không hổ danh là ca khúc top 1 live stage 3, I’m Thinking About You khéo léo được cài cắm vào Cái Đẹp một cách “hợp rơ” đến bất ngờ, tạo nên sức cộng hưởng bùng nổ trong âm nhạc.

WEAN

RHYDER

Hùng Huỳnh

Giữa đám đông khán giả, team qua đường vô tình “bắt trọn” khoảnh khắc phản ứng của các chị đẹp đang đang đắm chìm vào ca khúc mashup. Bộ tứ Thanh Hằng - H'Hen Nie - Chi Pu - Thùy Tiên nổi bần bật với visual và thần thái ngời ngời, tạo nên 1 khung hình quyền lực toàn mỹ nhân. Nếu Thanh Hằng có phần “nền tính” hơn chút xíu thì 3 sao nữ còn lại nhiệt tình “vung tay vung chân”, bày tỏ sự ủng hộ hết mình.

Đoạn fancam ghi lại phản ứng của dàn mỹ nhân khi đến tiết mục Cái Đẹp x I’m Thinking About You (Nguồn: @amber.chipu.forever)

Đặc biệt, Thùy Tiên và Chi Pu còn hò reo phấn khích, “cơ miệng” hoạt động hết công suất. Màn tương tác và cổ vũ của các người đẹp đối với các nghệ sĩ trẻ khiến dân tình thích thú tột độ. Một số bình luận của netizen:

- Pháp Kiều với Chi Pu là chuẩn bài rồi.

- Ước Chi Pu với mẹ Kiều có thêm 1 sân khấu colllab nữa.

- Thùy Tiên với Chi Pu hoạt động “cơ miệng” hết công suất luôn.

- Kiều đến là mấy bả hú hét um sùm nhất.

- Khung hình mỹ nhân là đây!

Bộ tứ mỹ nhân hào hứng cổ vũ cho các nghệ sĩ trẻ. Trong đó, Chi Pu và Thùy Tiên là phấn khích nhất

I’m Thinking About You còn xuất sắc mang về đề cử Màn trình diễn bùng nổ thuộc WeChoice Awards 2024. Với số vote 946,670 ấn tượng, I’m Thinking About You đứng thứ 2 chung cuộc.