Tiết lộ gây sốc của điều phối viên cảnh nóng Hollywood

Trong video clip đạt hơn 5,5 triệu lượt xem trên trang mạng TikTok, Jessica Steirock tiết lộ một số câu hỏi cô nhận được từ các diễn viên là: "Điều gì xảy ra nếu tôi bị kích thích?", "Hơi thở của tôi có mùi hay không?",…

Do người xem tăng cao, họ yêu cầu điều phối viên này tiết lộ thêm các câu hỏi nên Jessica Steirock làm tiếp video clip thứ hai và thứ ba.

Video clip thứ hai thu hút hơn 500.000 lượt xem hé lộ các ngôi sao Holllywood yêu cầu cô phải đảm bảo vòng ba của họ trông thật đẹp khi lên hình. Họ cũng đưa ra câu hỏi là phải làm thế nào nếu chưa từng hôn ai bao giờ.

Trong video clip thứ ba, thu hút gần 600,000 lượt xem, Jessica Steirock cho biết các diễn viên hỏi cô rằng liệu việc đang trong kỳ kinh nguyệt có ảnh hưởng đến cảnh quay hay không và phải pàm gì nếu bị dị ứng chất khử mùi…

Jessica Steirock và những người làm công việc điều phối viên cảnh nóng đã giúp diễn viên thoải mái hơn trong các cảnh nhạy cảm trên trường quay cả điện ảnh lẫn truyền hình.

Jessica Steirock từng làm việc cho loạt phim nổi tiếng như "Fear of the Walking Dead", "Never Have I Ever", "Little Fires Everywhere", "YellowJackets", "Moxie".

"Tôi thích các diễn viên đặt câu hỏi cho mình. Tôi thấy không gì quái lạ với các câu hỏi bất kể việc đó có giúp họ làm tốt hơn công việc của mình hay không" - Jessica Steirock nhận định.

Điều phối viên cảnh nóng giúp giám sát, theo dõi các cảnh quay nhạy cảm trên trường quay, đảm bảo chúng diễn ra duy mỹ, an toàn. Đây cũng là liên lạc viên giữa diễn viên cùng nhà sản xuất, giúp công việc trơn tru. Họ cũng biên đạo, hướng dẫn các cảnh khỏa thân, mô phỏng quan hệ tình dục, các cảnh thân mật hợp lý để diễn viên thấy thoải mái, chặn nguy cơ lạm dụng mà đạo diễn cũng hài lòng về kết quả quay được.

Để giải thích làm sao các cảnh nóng trông như thật trên màn ảnh, Jessica Steirock cũng hé lộ những đạo cụ riêng trong túi của cô đó là quần lót vô hình, bộ tóc giả, nhiều cuộn băng keo, các miếng che đầu ngực… Chúng giúp các diễn viên che chắn phần nhạy cảm trên cơ thể khi thực hiện các cảnh nóng, đảm bảo an toàn cho họ.

Nhiều người hài lòng với sự chia sẻ của Jessica Steirock và không che giấu sự tò mò thực sự các cảnh quay này thực hiện thế nào.