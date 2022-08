Nam thần tượng bỏ nghề theo diễn xuất, đổi đời vì "cứu sống" bộ phim có nam chính dính ồn ào

Một ngày nọ, nam diễn viên này đã nhận được một cuộc gọi khẩn thay đổi sự nghiệp anh mãi mãi. Mỹ nam sinh năm 1994 đã được chọn để đóng nam chính thay cho một cái tên khác, thậm chí gấp đến mức không kịp nhập vai, học thoại gì cả. Sau cùng, cái tên này đã trở nên nổi tiếng, được yêu mến đông đảo sau nhiều năm chật vật. Câu chuyện chỉ mới diễn ra hơn 1 năm trước thôi nhưng đến nay vẫn khiến ai nấy ấn tượng.

Là thực tập sinh dưới trướng CUBE Entertainment - công ty của nhiều nhóm nhạc Hàn đình đám như FTISLAND, CNBLUE, (G)I-dle... Na In Woo được đào tạo để trở thành thế hệ thần tượng tiếp theo. Thế nhưng thay vì đi theo định hướng thường thấy của công ty, Na In Woo lại lựa chọn đầu tư cho diễn xuất. Năm 2014, anh lần đầu ra mắt với tư cách diễn viên thông qua dự án Glorious Day với một vai cực nhỏ.

Sở hữu ngoại hình điển trai, Na In Woo lại khó tìm được hào quang

Tiếp sau đó, Na In Woo đóng hàng loạt dự án như Cinderella with Four Knights, Home for Summer, Mystic Pop-up Bar,... nhưng vẫn chưa tỏa sáng vì vai quá nhỏ. Cho đến khi vào vai "biểu ca chung tình" Kim Byeong In trong siêu phẩm cổ trang hài hước Mr. Queen vào năm 2020, Na In Woo mới bắt đầu nổi tiếng, được khán giả phim Hàn biết đến rộng rãi.

Nam diễn viên nổi bật trong Mr. Queen

Thừa thắng xông lên, Na In Woo đã có cơ hội nổi tiếng không ai ngờ đến. Năm 2021, dự án phim Sông Đón Trăng Lên buộc phải thay thế nam chính Ji Soo do anh vướng vào những vụ ồn ào. Thế là khi ấy, Nam Ji Woo đã được liên hệ trong điều kiện gấp rút để thay Ji Soo đóng vai On Dal.

Chia sẻ trên chương trình Radio Star của đài MBC, nam diễn viên cho biết: "Về cơ bản, tôi không ngủ được trong suốt quá trình quay phim, không có nhiều thời gian học kịc bản. 80% lời thoại trong phim thực chất là do tôi ứng biến". Chỉ trong 1 tháng rưỡi ghi hình, Nam In Woo đã tụt 8 kg vì ăn uống không điều độ.

Anh được chọn đóng nam chính Sông Đón Trăng Lên thay Ji Soo, sánh đôi cùng Kim So Hyun

Tuy nhiên với diễn xuất tiến bộ, Na In Woo đã được đánh giá cao trong Sông Đón Trăng Lên, thậm chí còn hơn cả Ji Soo. Nhờ cơ duyên độc lạ này, Na In Woo đã nhận được nhiều cơ hội lớn hơn sau đó. Năm 2022, anh trở lại với vai chính trong phim Jinxed at First đóng cặp cùng Seohyun. Bộ phim hiện tại đang đối mặt với sự bấp bênh về mặt rating, song diễn xuất của Na In Woo vẫn là điểm cộng đáng khen.

Trở lại với Jinxed at First, sự nghiệp của Na In Woo nhận được nhiều điểm sáng mới

Nguồn ảnh: KBS, Hancinema

