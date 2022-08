Nàng tiên cá xinh nhất màn ảnh trẻ mãi không già sau 15 năm, hiện tại vẫn "đắt phim"

Màn ảnh rộng Hollywood có không ít những nhân vật nàng tiên cá, thế nhưng cho đến nay danh xưng nàng tiên cá xinh đẹp, thu hút nhất vẫn thuộc về mỹ nhân sau đây. Ra mắt vào 15 năm trước, nàng tiên cá này có sự nghiệp lẫn cuộc sống không ồn ào, ngược lại rất đáng để dõi theo.

Ban đầu, Sara Paxton dự tính làm ca sĩ kiêm diễn viên, song giấc mơ ca hát lại đành phải gác lại. Cô bắt đầu đóng phim thông qua một vai nhỏ trong Liar Liar do Jim Carrey đóng chính. Khi này nữ diễn viên mới 15 tuổi. Với ngoại hình xinh đẹp, hút mắt, Sara Paxton bắt đầu nhận được thêm nhiều lời mời, từ vai nhỏ đến vai phụ rồi vai thứ chính. Cô còn góp mặt trong nhiều phim truyền hình đình đám như Lizzie McGuire, Wizards of Waverly Place, Jonas... của Disney, CSI và CSI: Miami.

Thời niên thiếu, Sara Paxton đóng nhiều phim đình đám

Đến năm 2006, Sara Paxton chính thức bùng nổ danh tiếng nhờ đóng vai nữ chính trong phim Aquamarine. Cô vào vai "nàng tiên cá mắc cạn" Aquamarine kết bạn với hai cô gái trẻ là Claire và Hailey, cũng như tìm thấy tình yêu chân thực cùng anh chàng Raymond điển trai. Bộ phim tình cảm - viễn tưởng thiếu niên này trở thành cơn sốt, giúp Paxton trở thành nàng tiên cá xinh đẹp nhất màn ảnh, thậm chí còn được so sánh với đàn chị xinh đẹp Reese Witherspoon.

"Nàng tiên cá xinh đẹp nhất" Sara Paxton

Kể từ vai diễn nàng tiên cá, Sara Paxton liên tiếp góp mặt trong những phim thuộc đề tài thiếu niên, nhưng lồng ghép với nhiều yếu tố khác như kinh dị hay siêu anh hùng. Một số tác phẩm phải kể đến như Superhero Movie, Shark Night hay The Last House on the Left. Thập niên 2010 chính là thời kỳ đỉnh cao của Paxton trên màn ảnh Hollywood.

Sara Paxton đóng nhiều thể loại phim, bùng nổ ở đầu thập niên 2010

Thế nhưng sau đó, sự nghiệp của nữ diễn viên có phần chậm lại. Đặc biệt là vào năm 2013, Sara Paxton bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên - NSX - streamer Zach Cregger, sau đó chính thức kết hôn vào năm 2019. Vì có gia đình nên Paxton đã thay đổi một chút bước đường sự nghiệp của mình, chỉ nhận những dự án có ích cho sự phát triển của bản thân chứ không đòi hỏi số lượng nữa.

"Nàng tiên cá" Sara Paxton kết hôn với bạn trai lâu năm

Đến nay ở tuổi ngoài 30, Sara Paxton vẫn hoạt động năng nổ trên màn ảnh. Sắp tới, cô sẽ trở lại trong siêu phẩm Blonde về nữ minh tinh Marilyn Monroe với một vai diễn bí ẩn. Có thể thấy cô là một trong số ít những "công chúa màn ảnh" có sự nghiệp ổn định, cùng với đó là chuyện đời tư viên mãn, hạnh phúc.

Nhan sắc xinh đẹp của Sara Paxton ở tuổi 34

Nguồn: Teen Vogue

https://kenh14.vn/nang-tien-ca-xinh-nhat-man-anh-tre-mai-khong-gia-sau-15-nam-thao-nao-hien-tai-van-dat-phim-20220802123210954.chn