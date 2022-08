Mỹ nam thanh xuân xứ Hàn hết thời vì lỗi lầm đáng trách, U50 không còn ai dám nhắc đến

Việc các "tượng đài" lừng lẫy của thanh xuân biết bao khán giả giờ đây gặp bế tắc, không còn xuất hiện nữa là hiện thực đáng buồn. Màn ảnh Hàn từng có một trường hợp tương tự, khi một nam thần đình đám, "bạn trai" đáng ao ước trong biết bao thước phim truyền hình lãng mạn lại buộc phải bị quên lãng vì gây ra nhiều lỗi lầm.

Nam thần thanh xuân của nhiều thước phim lãng mạn

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2001, Kang Ji Hwan quen mặt với khán giả nhờ thủ vai nam chính lãng mạn, bắt đầu nổi tiếng sau dự án Be Strong, Geum Soon! đóng cùng Han Hye Jin. Mất 4 năm để đóng toàn các vai phụ "vô danh", ngôi sao sinh năm 1977 bất ngờ được yêu mến nhờ ngoại hình điển trai, trở thành hình mẫu đáng ao ước của khán giả nữ trên màn ảnh.

Xuyên suốt sự nghiệp, Kang Ji Hwan đóng hàng loạt phim lãng mạn, "màu hồng" cùng các tên tuổi diễn viên nữ đình đám. Phải kể đến như Hwang Jung Eum (trong Incarnation of Money), Han Ji Minh (trong Capital Scandal), Kim Ha Neul (trong 90 Days, Time for Love) hay nổi tiếng nhất là với Yoon Eun Hye trong Lie To Me. Cả hai còn từng có "nụ hôn coca" từng trở thành đề tài bàn tán một thời.

Thế nhưng không vì chìm trong "mật ngọt" thanh xuân mà Kang Ji Hwan bỏ quên diễn xuất. Kể từ giữa thập niên 2010, nam diễn viên đã tham gia nhiều dự án đa dạng hơn, điển hình là Monster 2016. Anh cũng là số ít trong các gương mặt được đề cử ở hàng loạt giải thưởng danh giá như giải Rồng Xanh, Baeksang, LHP Busan,... chứng tỏ thực lực đi song hành với nhan sắc.

Song, việc dính vào ồn ào chấn động năm 2019 đã khiến sự nghiệp, thậm chí cả cuộc đời của nam thần đổ vỡ đáng tiếc.

Tội lỗi khiến cả làng giải trí "quay lưng"

Tháng 7/2019, Kang Ji Hwan dính vào hàng loạt cáo buộc xâm hại, sau đó đã thú nhận mọi tội lỗi của mình. Hậu quả, anh nhận 2 năm 6 tháng tù treo, 3 năm chịu quản chế và bồi thường thiệt hại lên đến 100 tỷ đồng cho công ty Santa Claus Entertainment. Vì dính vào bê bối, Kang Ji Hwan đã bị loại khỏi đội hình diễn viên phim Joseon Survival, gây ảnh hưởng nặng nề và tổn thất lớn cho ekip. Tuy nhiên về sau, một đoạn video CCTV đã đặt ra khả năng Kang Ji Hwan bị "gài bẫy".

Thế nhưng dù tình tiết có như thế nào thì hiện tại ở tuổi 45, Kang Ji Hwan gần như biến mất khỏi làng giải trí xứ Hàn. Nhiều khán giả đôi khi muốn ôn lại hồi ức về nam thần thanh xuân ngày nào, song lại ám ảnh bởi những tội lỗi mà nam diễn viên đã gây ra. Thế là sau hơn 20 năm hoạt động năng nổ, những gì còn sót lại của Kang Ji Hwan dần trở nên lắt nhắt, đáng quên.

Nguồn ảnh: Yonhap

https://kenh14.vn/my-nam-thanh-xuan-xu-han-het-thoi-vi-loi-lam-dang-trach-u50-khong-con-ai-dam-nhac-den-20220801120937901.chn