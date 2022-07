Mỹ nhân từng khóc khi Jang Nara đánh bại Suzy: Xinh như thiên thần, đóng vai ác ai cũng ghét

Năm 2019 tại SBS Drama Awards, dự án phim Vị Khách VIP đã có những chiến thắng bất ngờ, khiến cả khán phòng chìm trong sự xúc động. Khi Jang Nara bước lên sân khấu nhận giải Nhà sản xuất xuất sắc nhất trước nhiều đối thủ nặng ký như Suzy, Jo Jung Suk, Ji Sung..., một mỹ nhân đã không kìm được nước mắt bên dưới ghế ngồi. Cảnh khóc gây cảm động, lại xinh xắn rung động lòng người này đã trở thành chủ đề bàn tán, một lần nữa khiến mỹ nhân này được chú ý. Cô là ai?

Pyo Ye Jin sinh năm 1992, là nữ diễn viên đã trải qua 10 năm hoạt động phim ảnh. Cô bắt đầu diễn xuất năm 20 tuổi trong phim Here Come Mr. Oh, thế nhưng chẳng thể nổi tiếng. Cứ thế, Pyo Ye Jin cứ "lặn ngụp" mãi thông qua những vai phụ trong các phim như Thư Ký Kim Sao Thế, Khi Nàng Say Giấc, Thanh Xuân Vật Vã,... Mãi cho đến khi trở thành "kẻ thứ ba" đáng thương nhưng đáng ghét trong Vị Khách VIP, Pyo Ye Jin mới chính thức có được ánh hào quang cho riêng mình.

Pyo Ye Jin đóng cùng toàn sao lớn nhưng chưa thể tỏa sáng riêng biệt, cho đến khi đóng Vị Khách VIP

Trong Vị Khách VIP, Pyo Ye Jin vào vai Oh Yoo Ri, một cô nhân viên luôn tỏ vẻ nũng nịu, đáng thương trước Na Jung Sun - sếp nữ của mình. Song, sau lưng Jung Sun, Yoo Ri lại âm thầm phá hoại hạnh phúc gia đình của cô, thậm chí còn khiến khán giả vô cùng chán ghét với câu thoại gây ức chế: "Dù em biết là có lỗi với trưởng phòng Na, em vẫn muốn tham lam một lần".

Sở hữu nhan sắc xinh yêu, Pyo Ye Jin lại vào kiểu vai vô cùng đáng ghét

Nhờ phần thể hiện khiến ai nấy ghét bỏ trong Vị Khách VIP, Pyo Ye Jin đã nhận được "quả ngọt" đầu tiên cho mình ngay tại SBS Drama Awards. Cô được xướng tên tại hạng mục Nhân vật xuất sắc nhất và lên nhận giải trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên và xúc động.

Pyo Ye Jin nhận giải, sau đó rơi lệ vì Jang Nara

Tuy nhiên sau Vị Khách VIP thì trong 1-2 năm gần đây, Pyo Ye Jin lại có phần chững lại trên màn ảnh. Mỹ nhân 9X không có dự án phim nào mới, chỉ toàn đóng vai khách mời trong một số dự án như Taxi Driver hay Lovestruck in the City. Hi vọng sắp tới Pyo Ye Jin sẽ trở lại mạnh mẽ và hoành tráng hơn.

Pyo Ye Jin chưa có dự án nào mới đáng trông chờ

Nguồn ảnh: SBS

https://kenh14.vn/my-nhan-tung-khoc-khi-jang-nara-danh-bai-suzy-xinh-nhu-thien-than-dong-vai-ac-ai-cung-ghet-20220731122854213.chn