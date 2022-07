Mỹ nhân mất tập trung lúc diễn vì Yoona quá đẹp, tỏa sáng sau 10 năm nhờ nhan sắc "lệch chuẩn"

Tối ngày 29/7, dự án phim Big Mouth do Lee Jong Suk và Yoona đóng chính đã lên sóng trong sự đón chờ nồng nhiệt của khán giả. Chưa bàn tới nội dung, sự bùng nổ nhan sắc và "phản ứng cặp đôi" của Lee Jong Suk và Yoona đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi. Vừa qua tại họp báo ra mắt dự án, một diễn viên còn thẳng thắn thú nhận rằng cô đã mất tập trung không ít lần khi diễn do Yoona... quá đẹp.

Yoona và Lee Jong Suk gây chú ý trong Big Mouth

Cụ thể, nữ diễn viên Ok Ja Yeon đã không thể dời mắt khỏi nét đẹp của Yoona khi đóng chung trong Big Mouth. "Tôi thật sự không thể tập trung để diễn thật tốt, vì tôi quá bận nhìn ngắm gương mặt của cô ấy. Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là Yoona diễn rất tròn vai. Cô ấy thể hiện vai Mi Ho rất tốt", Ok Ja Yeon chia sẻ tại họp báo. Hiện tại chia sẻ này đang khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao, cho rằng Yoona đẹp là đúng nhưng nữ diễn viên họ Ok vẫn nên lo cho bản thân trước thì hơn.

Ok Ja Yeon thú nhận mất tập trung nhiều lần vì Yoona quá đẹp

Ok Ja Yeon sinh năm 1988, là diễn viên lâu năm trên màn ảnh Hàn nhưng khó khăn trong việc tìm kiếm hào quang. Cô tốt nghiệp cử nhân khoa Thẩm mỹ - đại học Seoul, sau đó lại bất ngờ... rẽ ngang sang nghệ thuật. Cô bắt đầu với tư cách diễn viên kịch vào năm 2012, thế nhưng suốt 5 năm tiếp theo mỹ nhân lại khá chật vật để tìm thấy chỗ đứng.

Đến năm 2016, Ok Ja Yeon "bén duyên" với môn nghệ thuật thứ 7 thông qua dự án The Age of Shadows có ngôi sao Song Kang Ho đóng chính. Song, đây vẫn chưa phải thời điểm để cô gái này có thể tỏa sáng. Thậm chí khi được đóng chính lần đầu tiên trong The Snob vào năm 2019, hay tham gia bom tấn The Uncanny Counter nhưng tên tuổi của mỹ nhân họ Ok vẫn chưa thể đột phá.

Hành trình diễn xuất của Ok Ja Yeon

Năm 2021, Ok Ja Yeon đã chính thức ghi tạc tên của mình trong lòng khán giả nhờ vào vai "kẻ thứ 3" trong phim truyền hình Mine. Vai diễn Ja Kyung của cô lần đó khiến khán giả vô cùng khó chịu, song ấn tượng không thôi. Vậy là sau 10 năm dài chinh phục nghệ thuật, Ok Ja Yeon đã có "quả ngọt" đầu tiên.

OK Ja Yeon tỏa sáng nhờ Mine

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp độc đáo, được đánh giá là "lệch chuẩn" góc cạnh nhưng vô cùng nổi bật, Ok Ja Yeon dễ dàng thu hút đối phương, khiến họ ghi nhớ dài lâu. Cộng với diễn xuất tài tình trong Mine, Ok Ja Yeon dần có nhiều cơ hội lớn hơn, đơn cử là trong Big Mouth mà Yoona và Lee Jong Suk đóng chính. Thế nhưng giờ đây mỹ nhân sinh năm 1988 cần nhất sự tập trung cao độ, đừng để "chiến thắng" khiến bản thân lạc lối đấy nhé!

Nhan sắc hút mắt của OK Ja Yeon

