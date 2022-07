Nhận không ra mỹ nam thanh xuân Hàn sau 5 năm, nhan sắc thay đổi 180 độ để tỏa sáng trở lại?

Sau 5 năm kể từ khi bắt đầu tỏa sáng như một mỹ nam thanh xuân, ngôi sao này giờ đây đã có cơ hội trở lại đỉnh cao khi tham gia một dự án phim siêu bùng nổ, đặc biệt với tạo hình mới hoàn toàn khác biệt, khó nhận ra.

Ong Seong Wu bắt đầu nổi tiếng sau khi đạt hạng 5 trong show sống còn Produce 101 mùa 2, sau đó chính thức ra mắt với nhóm nhạc Wanna One. Kể từ thời gian đó, bên cạnh vai trò ca sĩ thần tượng, ngôi sao sinh năm 1995 còn bộc lộ khả năng diễn xuất của mình, bắt đầu với những tập phim hài Saturday Night Live Korea và trong MV của nhóm.

Ong Seong Wu có cơ hội thể hiện diễn xuất khi còn là một mẩu của Wanna One

Sau khi Wanna One tan rã theo hợp đồng, Ong Seong Wu về lại với công ty Fantagio để theo đuổi sự nghiệp phim ảnh. Anh tham gia một số dự án lãng mạn như At Eighteen, More Than Friends,... thế nhưng danh tiếng rõ ràng không còn bùng nổ như thuở còn là idol.

Những dự án phim thanh xuân của Ong Seong Wu không giúp tên tuổi anh tiếp tục hot như xưa

Tuy vậy, mỹ nam chung công ty với Cha Eun Woo vẫn chậm rãi trau dồi diễn xuất thông qua các dự án phim chất lượng, đóng cùng nhiều tiền bối có tiếng như Ryu Seung Ryong, Yum Jung Ah, và sắp tới là Yoo Ah In trong siêu phẩm đua xe Seoul Vibe.

Ong Seong Wu tranh thủ thời gian học hỏi từ các tiền bối

Trở lại trong Seoul Vibe, Ong Seong Wu đang trở thành đề tài bàn tán khi có sự thay đổi ngoại hình chóng mặt. Không còn vẻ điển trai, ra dáng thần tượng như trước, giờ đây chàng mỹ nam thay đổi thành một tên thợ sửa ô tô với phong cách ăn mặc "nổi loạn", tính cách lại hài hước và bất cần. Rõ ràng so với các vai diễn trước đây, nhân vật Joon Ki này của Ong Seong Wu khác lạ hoàn toàn, hứa hẹn sẽ giúp nam diễn viên có thể tỏa sáng trở lại như những ngày xưa.

Tạo hình mới của Ong Seong Wu bên cạnh Yoo Ah In, Go Kyung Pyo,... trong Seoul Vibe

Nguồn ảnh: Fantagio, Andmarq Studio

https://kenh14.vn/nhan-khong-ra-my-nam-thanh-xuan-han-sau-5-nam-nhan-sac-thay-doi-180-do-de-toa-sang-tro-lai-20220729115029128.chn