Không còn nhận ra "bản sao nhí" một thời của Won Bin: Bỏ nghề đi làm ngư dân, nhan sắc gây tiếc nuối

Son Moo là một sao nhí khá nổi tiếng những năm cuối 90. Ngoài diễn xuất ấn tượng, Son Moo còn được chú ý bởi nhan sắc được ví như "bản sao nhí" của nam tài tử Won Bin với sống mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh (trên thực tế Son Moo còn vào nghề trước Won Bin). Qua những tác phẩm như Always a Blue Heart, LA Arirang, Six Siblings, All About Eve, khán giả và truyền thông kỳ vọng Son Moo sẽ trở thành nam thần màn ảnh trong tương lai.

Vẻ ngoài của Son Moo được so sánh với Won Bin

Khá nổi tiếng một thời nhưng hiện tại, phần lớn khán giả lại chẳng hề biết Son Moo là ai. Hóa ra anh chỉ theo nghề trong khoảng 7 năm và dừng việc đóng phim giữa thời điểm đang là cái tên đắt show. Khi được hỏi tại sao lại bỏ nghề sớm như vậy, Son Moo từng chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng mình không đủ giỏi để thành công (với tư cách là một diễn viên trưởng thành), vì vậy tôi đã nhanh chóng nhập ngũ. Sau đó khi xuất ngũ, gia đình tôi lại lâm vào cảnh nợ nần". Ngoài 20 tuổi, Son Moo phải đứng ra gánh khoản nợ 200 triệu won cho cả gia đình. Anh từng chia sẻ mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên khi anh trả xong nợ trước năm 30 tuổi. Và để hoàn thành được điều không tưởng này, anh đã làm việc 20 giờ mỗi ngày.

Ban đầu anh mở quầy hàng rong ở khu Dongdaemun nhưng khi khu phố này phát triển, việc bán hàng rong không còn được hoạt động. Sau này khi có gia đình, anh chuyển sang kinh doanh túi xách, làm việc cật lực và thu về lợi nhuận khá cao. Những năm gần đây, có thông tin Son Woo chuyển sang làm việc ở cảng Sacheon, điều hành một tàu đánh cá.

Son Woo giờ đã là một ngư dân

Nhìn những hình ảnh hiện tại của Son Woo, khán giả không còn nhận ra "Won Bin nhí" năm nào. Sự khắc nghiệt của cuộc sống mưu sinh khiến anh chẳng có thời gian để chăm chút cho vẻ bề ngoài. Dù vậy, Son Woo rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và cũng không tiếc nuối gì hào quang trong quá khứ. Anh từng chia sẻ: "Cuộc sống ở Seoul khó khăn. Làm nghề đánh cá trên biển thì vất vả thân nhưng không có căng thẳng gì cả. Đó là lý do tại sao với tôi biển lại tốt đến vậy."

Nguồn ảnh: Naver, mground

