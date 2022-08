Sao nhí suýt mất vai để đời vì vóc dáng nhỏ con, nổi danh nhờ được lòng Taylor Swift

Không phải sao nhí này cũng có xuất thân thuận lợi, bùng nổ, ngược lại còn phải tranh đấu không ngừng vì sự nghiệp. Nổi tiếng từ nhỏ với năng khiếu trên sân khấu Broadway hàng đầu, nữ diễn viên sinh năm 2002 sau đây từng phải van xin để được tham gia dự án phim đình đám.

Chia sẻ với Insider, Sadie Sink cho biết năm xưa cô suýt nữa đã không được tham gia bom tấn Stranger Things. Cặp đôi đạo diễn phim - anh em Duffer đã rất chần chừ vì cho rằng Sink quá già để vào vai cô bé Max, mặc dù khi casting thì cô chỉ mới 14 tuổi.

Sadie Sink từng suýt không đóng Stranger Things

Để có thể trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của Stranger Things, Sadie Sink đã phải nỗ lực, thậm chí cầu xin để có cơ hội chứng tỏ bản thân. "Tôi phải cầu xin, nài nỉ họ cho tôi thêm cơ hội để chứng minh tôi có nhiều hơn thế", cựu sao nhí của sân khấu Broadway cho biết.

Khi ấy, anh em Duffer đã suy nghĩ lại và cho Sadie Sink thêm một cơ hội. Họ gọi nữ diễn viên đến trường quay để tham gia một buổi đọc thoại nhóm cùng Gaten Matarazzo và Caleb McLaughlin - hai ngôi sao của Stranger Things. Sau đó một ngày, Sadie Sink đã chính thức nhận được vai Max.

Sadie Sink thành công gia nhập Stranger Things với vai Max

Giờ đây sau 4 mùa phim, Max đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng, nổi bật nhất của Stranger Things. Câu chuyện của cô bé tóc đỏ này trong mùa 4 còn trở thành đề tài gây sốt, nhất là phân đoạn cô suýt bị phản diện Vecna "lấy mạng". Chính ca khúc Running Up That Hill của nữ danh ca Kate Bush đã giúp cô quay trở lại thế giới thật và giữ được mạng. Cũng nhờ cảnh phim Stranger Things này, Running Up That Hill được yêu thích trở lại sau 37 năm, hiện tại vẫn đang lọt top 3 nhiều BXH quốc tế.

Cảnh phim của Sink trong Stranger Things mùa 4 giúp ca khúc Running Up That Hill bùng nổ trở lại

Nhờ Stranger Things, sự nghiệp diễn xuất của Sadie Sink hoàn toàn bước sang trang mới. Cô nhận được hàng loạt dự án bùng nổ như loạt phim kinh dị Fear Street hay nổi bật nhất là phim ngắn quảng bá cho ca khúc All Too Well bản mới (dài 10 phút) của Taylor Swift.

Sadie Sink trong Fear Street...

... và phim ngắn All Too Well

Trong phim ngắn này, Sadie Sink vào vai nữ chính rơi vào mối quan hệ có phần "độc hại", mỏi mệt cùng nam chính là Dylan O'Brien. Trên chương trình của Jimmy Fallon, nam MC cho biết Taylor Swift rất xem trọng Sink và cho rằng nếu nữ chính không phải Sink thì sẽ không là ai khác.

Sadie Sink được Taylor Swift giao cho trọng trách đặc biệt - làm nữ chính cho ca khúc cô yêu thích nhất nhưng suýt không được phát hành của album Red

Hiện tại Sadie Sink vẫn đang là ngôi sao tiềm năng được săn đón nhờ nhan sắc và thực lực diễn xuất. Bên cạnh sự trở lại trong mùa cuối cùng của Stranger Things (dù Max đang hôn mê bất tỉnh), Sink còn góp mặt trong The Whale - bộ phim có mỹ nam hành động một thời Brendan Fraser đóng chính.

Sadie Sink xinh đẹp ở tuổi 20

Cô sắp hợp tác cùng Brendan Fraser trong The Whale

Nguồn ảnh: Insider

https://kenh14.vn/sao-nhi-suyt-mat-vai-de-doi-vi-voc-dang-nho-con-noi-danh-nho-duoc-long-taylor-swift-20220802164425743.chn