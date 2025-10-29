Tiếng Anh sẽ thành môn bắt buộc từ lớp 1

Tác động đến khoảng 50.000 cơ sở giáo dục, gần 30 triệu học sinh, sinh viên

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27-10 phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Bộ GD-ĐT đề nghị triển khai dạy học môn tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 của Chương trình Giáo dục phổ thông

Đối với giáo dục mầm non, mục tiêu của Đề án là giúp trẻ được trải nghiệm, làm quen với tiếng Anh; hướng tới hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, chuẩn bị tốt cho việc học tiếng Anh ở cấp học phổ thông.

Đối với giáo dục phổ thông, giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực, kĩ năng sử dụng Tiếng Anh trong phát triển tư duy và phẩm chất, năng lực học tập các môn học, các hoạt động giáo dục, giao lưu, trải nghiệm trong và ngoài nhà trường góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đề án được áp dụng trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước. Ước tính Đề án sẽ tác động đến khoảng 50.000 cơ sở giáo dục với gần 30 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên và khoảng 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các cấp học, ngành học, ngành đào tạo.

Thời gian thực hiện của Đề án là 20 năm (từ năm 2025 đến năm 2045), được triển khai với 3 giai đoạn chính.

Trong đó, giai đoạn 1 (2025-2030) sẽ xây dựng nền tảng và chuẩn hóa - bảo đảm nền tảng vững chắc để tiếng Anh được sử dụng thường xuyên và có hệ thống trong môi trường giáo dục; giai đoạn 2 (2030-2035) sẽ mở rộng và tăng cường - đẩy mạnh việc sử dụng tiếng Anh một cách thường xuyên hơn; giai đoạn 3 (2035-2045) sẽ hoàn thiện và nâng cao - tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, phát triển hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong môi trường giáo dục, giao tiếp và quản trị nhà trường.

Cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh mầm non, tiểu học

Về điều kiện nguồn lực, sau khi Đề án được ban hành, các cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương thuộc đối tượng điều chỉnh của Đề án có trách nhiệm thực hiện.

Trong đó, đối với bậc học mầm non, để triển khai thành công Đề án thì cần có 1 biên chế vị trí việc làm là giáo viên tiếng Anh/1 cơ sở giáo dục mầm non. Như vậy dự kiến sẽ phát sinh thêm biên chế vị trí việc làm của giáo viên tiếng Anh mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên cả nước thêm 12.000 người.

Đối với bậc tiểu học, để có cơ sở vững chắc, đảm bảo thành công mục tiêu của Đề án, Bộ GD-ĐT đề nghị triển khai dạy học môn tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 của Chương trình Giáo dục phổ thông (hiện tại đang bắt buộc từ lớp 3). Điều này sẽ phát sinh thêm biên chế giáo viên tiếng Anh trong các trường tiểu học trên cả nước thêm khoảng gần 10.000 giáo viên tiếng Anh.

Ngoài ra, cần đào tạo và bồi dưỡng tiếng Anh và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho ít nhất 200.000 giáo viên dạy học bằng tiếng Anh từ nay cho đến năm 2035 để đáp ứng được nhu cầu, mục tiêu của Đề án.