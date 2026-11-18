Vụ việc hai vợ chồng chủ tiệm ảnh tử vong bất ngờ tại Malaysia khiến nhiều người phải bàng hoàng.

Một cặp vợ chồng người Malaysia ở độ tuổi 30 được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng. Trước đó, họ được cho là đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích gay gắt trên mạng liên quan đến công việc kinh doanh nhiếp ảnh trong suốt nhiều tuần.

Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy có hành vi phạm tội.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ các nguồn như New Straits Times, Oriental Daily cho biết, thi thể của cặp vợ chồng ở độ tuổi 30 này đã được tìm thấy trong các căn phòng riêng biệt ở tầng trên của một ngôi nhà tại Beranang, Selangor vào hôm thứ Sáu, 13/11 vừa qua.

Theo thông tin, họ đã phải đối mặt với những chỉ trích dữ dội trên mạng về công việc kinh doanh của mình trong nhiều tuần trước đó, tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa xác định được liệu điều này có liên quan đến cái chết của họ hay không.

Tờ New Straits Times đưa tin, cảnh sát trưởng quận Kajang, ông Naazron Abdul Yusof, cho biết cảnh sát đã nhận được tin báo vào khoảng 18 giờ 31 cùng ngày.

Kết quả kiểm tra sơ bộ tại hiện trường không cho thấy dấu hiệu rõ ràng nào về hành vi phạm tội.

Thi thể của cả hai đã được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm. Cảnh sát hiện phân loại vụ việc này là các trường hợp tử vong đột ngột, trong khi chờ kết quả khám nghiệm và tiếp tục các bước điều tra sâu hơn.

Được biết, cặp vợ chồng này điều hành một doanh nghiệp nhiếp ảnh.

Cặp đôi này được cho là điều hành Phoenix Pixel, một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhiếp ảnh. Theo tờ Oriental Daily, họ đã phải hứng chịu những chỉ trích trên mạng xã hội trong gần hai tuần.

Một số người dùng mạng xã hội cáo buộc rằng doanh nghiệp này đã không thực hiện các dịch vụ nhiếp ảnh mà khách hàng đã thanh toán.

Oriental Daily đưa tin rằng một thông báo được đăng tải trực tuyến – được cho là từ chính doanh nghiệp nhiếp ảnh có liên quan đến cặp đôi này – đã thông báo về việc đóng cửa cơ sở kinh doanh, với lý do là họ phải chịu sự quấy rối liên tục.

Thông báo ngày 3 tháng 11 cho biết doanh nghiệp đã phải hứng chịu những cuộc tấn công cá nhân có tổ chức, đồng thời kêu gọi khách hàng kiên nhẫn trong khi họ tiến hành hoàn tiền.

Bài đăng không tiết lộ nguyên nhân dẫn đến tình trạng quấy rối nêu trên. Một người dùng TikTok, tự nhận từng làm việc cho Phoenix Pixel, cáo buộc rằng cô vẫn chưa được thanh toán tiền công dù đã nhiều tháng trôi qua.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa xác định được bất kỳ mối liên hệ nào giữa các vụ quấy rối kể trên và cái chết của cặp đôi này.

(Theo Mothership)