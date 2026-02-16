Thuyết khuyến sinh và AI: Vì sao Elon Musk muốn những người làm công nghệ phải... đông con?

Trong thế giới công nghệ, nơi những dòng code khô khan đang dần học cách giao tiếp như con người, một cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra không phải về thuật toán, mà về việc ai mới là người đủ tư cách định hình tâm hồn cho AI.

Tâm điểm của làn sóng dư luận chính là màn đối đầu trực diện giữa tỷ phú Elon Musk và Amanda Askell, nữ triết gia người Scotland đang nắm giữ trọng trách "thổi hồn" đạo đức cho chatbot Claude của Anthropic.

Thuyết khuyến sinh

Tại Anthropic, Amanda Askell không chỉ là một nhân viên bình thường. Công việc của cô mang tính sống còn đối với sự phát triển bền vững của Claude: gieo vào AI một nhân cách và thiết lập các rào cản đạo đức.

Nói cách khác, Askell đang dạy cho AI cách để trở nên "ngầu" nhưng vẫn "tốt". Cô sử dụng nền tảng triết học sâu sắc để đảm bảo rằng những câu trả lời của chatbot không chỉ chính xác về mặt thông tin mà còn phù hợp về mặt chuẩn mực xã hội.

Trong một hồ sơ được tờ The Wall Street Journal đăng tải, Askell hiện lên như một kiến trúc sư về tư duy. Tuy nhiên, chính hồ sơ này đã vô tình kích hoạt sự phản đối từ Elon Musk, người vốn luôn tự coi mình là "vị cứu tinh" của nhân loại trước hiểm họa AI.

Tỷ phú nhà Tesla, cha đẻ của chatbot Grok với phong cách nổi loạn, đã không ngần ngại công kích Askell ngay trên nền tảng X.

"Những người không có con cái thì thiếu đi sự cam kết mật thiết với tương lai," Musk viết.

Đây là một phát ngôn mang đậm tư tưởng "Pronatalism" (thuyết khuyến sinh), một phong trào đang cực kỳ thịnh hành trong giới tinh hoa Silicon Valley, nơi họ tin rằng việc duy trì nòi giống là trách nhiệm đạo đức hàng đầu để bảo vệ nền văn minh.

Với Elon Musk người đã có 14 đứa con, việc đầu tư cho tương lai phải được bảo chứng bằng sự kết nối huyết thống. Ông cho rằng nếu không có những đứa trẻ mang dòng máu của mình tồn tại ở thế hệ sau, một cá nhân sẽ khó có thể tận tâm hết mức trong việc xây dựng một hệ thống đạo đức dài hạn cho AI.

Thay vì bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi cá nhân, Amanda Askell đã đáp trả bằng sự điềm tĩnh và tư duy triết học sắc sảo vốn có. Theo trích dẫn từ bài viết của cô trên X, Askell cho rằng cam kết với tương lai phụ thuộc vào việc bạn quan tâm đến "con người nói chung" hay chỉ quan tâm đến "người thân thuộc".

"Tôi thực sự có ý định sinh con, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có sự gắn bó mật thiết với tương lai vì tôi quan tâm sâu sắc đến sự thịnh vượng của con người, ngay cả khi họ không cùng huyết thống với mình," Askell phản pháo.

Cô thừa nhận việc có con mang lại một cảm giác đầu tư cho tương lai theo cách sâu sắc và mới mẻ, nhưng đó không phải là con đường duy nhất để một người có trách nhiệm với cộng đồng.

Sự kiện này càng trở nên thú vị hơn khi Askell tự nhận định về vị thế "độc bản" của mình trong giới công nghệ: "Tôi quá cánh hữu đối với phe tả và quá cánh tả đối với phe hữu. Tôi quá yêu thích nhân văn đối với giới công nghệ và quá đam mê công nghệ đối với giới nhân văn."

Câu nói này của cô chính là lời giải cho sự phân cực hiện nay. Trong một kỷ nguyên mà mọi thứ đều bị đẩy về các thái cực, việc giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nhân văn phổ quát như Askell lại trở thành "điểm yếu" trong mắt những kẻ cực đoan nhưng lại là "điểm tựa" cho một AI an toàn.

Theo Business Insier (BI), cuộc tranh luận giữa Musk và Askell thực chất là sự xung đột giữa hai mô hình quản trị AI. Một bên là Grok của Musk, phản chiếu sự trực diện và đôi khi cực đoan của chính chủ nhân còn một bên là Claude của Anthropic, hướng tới sự an toàn, chuẩn mực và tinh tế.

Đối với các doanh nghiệp và những người làm công nghệ, câu chuyện này đặt ra một câu hỏi hóc búa: Chúng ta muốn AI phản chiếu cái tôi cá nhân của những nhà tài phiệt, hay chúng ta muốn nó được xây dựng trên những giá trị đạo đức phổ quát mà các triết gia như Askell đang theo đuổi?

Tính minh bạch và đa dạng trong tư duy chính là chìa khóa. Nếu AI chỉ được nhào nặn bởi những người có cùng một thế giới quan, chúng ta sẽ tạo ra một bộ não nhân tạo phiến diện. Sự "không thuộc về phe nào" của Amanda Askell có lẽ lại chính là rào cản tốt nhất để giữ cho trí tuệ nhân tạo không đi chệch khỏi quỹ đạo của nhân tính.

*Nguồn: WSJ, BI