Tết Bính Ngọ, Bộ Công an khuyến cáo người dân nên thực hiện việc này, đặc biệt trên VNeID và VNeTraffic

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết vấn đề an ninh, trật tự và an toàn đặc biệt quan trọng trong dịp Tết, thời điểm cao điểm đòi hỏi sự tập trung cao độ của chúng ta, bên cạnh các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, Bộ Công an đã và đang triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong 3 tháng. Bắt đầu từ ngày 15/12/2025, các lực lượng công an trên toàn quốc đã tập trung thực hiện nhiệm vụ này với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung mạnh vào các vấn đề chính sau:

Thứ nhất, tăng cường phòng, chống các loại tội phạm trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp Tết như trộm cắp, cờ bạc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thứ hai, tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, chúng tôi cũng tăng cường quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy. Tinh thần là quản lý chặt chẽ nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân trong các hoạt động dịp Tết.

Thứ ba, bên cạnh hoạt động trấn áp tội phạm và tăng cường quản lý nhà nước, lực lượng Công an nhân dân còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ những người yếu thế. Qua các hoạt động này, vừa góp phần phòng ngừa tội phạm, vừa giúp đỡ những người yếu thế có cái Tết ấm no và vui tươi hơn.

Riêng đối với đảm bảo trật tự an toàn giao thông, theo đại diện Bộ Công an, đây cũng là lĩnh vực trọng tâm, bởi lẽ hoạt động giao thông cuối năm và dịp Tết thường rất đông.

Do đó, Bộ Công an xác định đây là một trong những lĩnh vực trọng tâm và đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an toàn quốc tập trung thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt tại các địa bàn, tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung vào 4 nhóm công tác lớn:

Một là, tập trung các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông thông qua việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các lỗi và nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như uống rượu bia, sử dụng chất ma túy, chất cấm.

Đồng thời, lực lượng cảnh sát cũng sẽ đặc biệt chú trọng xử lý các vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, vốn là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông trong giai đoạn cuối năm.

Hai là, rà soát và hoàn thiện các phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng hợp lý, xuyên suốt từ trước, trong và sau Tết, đảm bảo giao thông thông suốt tại các địa bàn, tuyến giao thông trung tâm và cửa ngõ.

Ba là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân chủ động nắm bắt tình hình giao thông để có lộ trình di chuyển an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn Bộ Công an. Nguồn ảnh: VGP

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, mấu chốt để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông vẫn là ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Do đó, với mong muốn người dân xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho chính bản thân và cộng đồng, đại diện Bộ Công an đề nghị:

Thứ nhất, người dân cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Đặc biệt lưu ý, khi đã sử dụng rượu bia, tuyệt đối không tham gia giao thông. Tuân thủ các quy định về tốc độ, biển báo và hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Đây là vấn đề rất cốt lõi.

Thứ hai, chủ động kiểm tra an toàn phương tiện khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi di chuyển trên những tuyến đường dài, về quê đón Tết.

Thứ ba, thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về tình hình giao thông để chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển an toàn và tuân thủ quy định về tốc độ.

Cuối cùng, Bộ đề nghị các nhà xe, các lái xe, đặc biệt là lái xe đường dài, cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Đại diện Bộ Công an cũng khuyến khích người dân phản ánh ngay các dấu hiệu vi phạm quy định an toàn giao thông cho lực lượng công an thông qua các kênh như VNeID hoặc ứng dụng VNeTraffic. Điều này giúp lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở và xử lý.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự tập trung của lực lượng công an và ý thức, trách nhiệm của người dân, các nhà xe, lái xe, nhân dân sẽ có một cái Tết thực sự vui tươi, bình yên và an toàn", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Người dân có thể phản ánh vi phạm giao thông bằng những hình thức nào?﻿

Theo Bộ Công an, người dân có thể cung cấp thông tin phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) bằng một trong các hình thức sau:

(1) Qua số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTATGT của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông: 078.9388.539;

(2) Thông qua trang Fanpage Facebook của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.facebook.com/cuccanhsatgiaothong ;

(3) Thông qua ứng dụng giao thông trên thiết bị di động (App VNeTraffic);

(4) Thông qua thông tin phản ánh của các hội, nhóm giao thông trên Facebook (OFFB, Giaothongvanminh, otot...);

(5) Thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, người dân cũng cần lưu ý, nội dung thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về TTATGT thông qua phương tiện điện tử, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội phải đáp ứng các yêu cầu sau:

(1) Thông tin, hình ảnh do cá nhân, tổ chức phản ánh vi phạm hành chính về TTATGT phải đáp ứng quy định tại Điều 17 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.

Cụ thể dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật t﻿huộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, dữ liệu phản ánh khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm. Đáp ứng yêu cầu về thời hạn sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định này.

Đồng thời, dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp, nếu đáp ứng được yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này thì được sử dụng làm căn cứ xác minh, phát hiện vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

(2) Phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt; có tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, tài khoản đăng nhập, số điện thoại của cá nhân, tổ chức phản ánh để liên hệ khi cần thiết; đính kèm các tệp tin phản ánh có định dạng phù hợp theo yêu cầu của hệ thống tiếp nhận thông tin.