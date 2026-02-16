Ai còn nhớ chiếc iPhone 11 "cũ mèm" này không? - Dùng lại vào năm 2026, chẳng hiểu sao tôi vẫn thích nó mới tài

Cảm giác thật kỳ quặc, thậm chí có phần nực cười khi bạn cầm trên tay một chiếc điện thoại từ năm 2019 vào thời điểm năm 2026 và tự nhủ: "Chà... nó vẫn ổn đấy chứ". Ở đây tôi không có ý là "ổn so với tuổi đời của nó", mà thực sự là một trải nghiệm tốt đúng nghĩa.

Đã 6 năm kể từ ngày Apple trình làng iPhone 11. Về mặt khách quan, chiếc máy này đã lỗi thời ở nhiều khía cạnh: màn hình LCD, thiết kế "tai thỏ" biểu tượng giờ đã lùi vào dĩ quá, và nó cũng đang chạy bản cập nhật iOS lớn cuối cùng trong vòng đời của mình.

Thế nhưng, sau một tuần trải nghiệm lại, tôi mới hiểu tại sao những người từng sở hữu iPhone 11 lại luôn dành cho nó những lời lẽ trìu mến đến vậy - cây bút Aleksandar Anastasov của Phone Arena mô tả.

Kiểu dáng mà chúng ta đã lãng quên

Tôi vốn là "fan cứng" của kiểu thiết kế vuông vức kể từ khi cầm trên tay chiếc iPhone 15. Những mẫu iPhone cạnh phẳng trước đó thường quá sắc cạnh, gây cảm giác cấn tay; nhưng với iPhone 15, các đường bo nhẹ ở mép đã giúp máy trở nên thoải mái hơn mà không làm mất đi cảm giác chắc chắn. Không lâu sau, cả ngành công nghiệp điện thoại đã học tập theo—giờ đây hầu hết các dòng flagship đều có kiểu dáng tương tự.

Thiết kế vuông vức cũng mang lại sự tiện dụng nhất định. Thỉnh thoảng, tôi có thể đặt chiếc iPhone 14 của mình đứng thẳng trên một mặt phẳng để xem nội dung nào đó.

Nhưng rồi, khi iPhone 11 quay trở lại trên tay tôi gần đây, cảm giác đó giống như một "thiên đường" vậy. Phải thừa nhận rằng thiết kế bo cong khiến máy dễ trơn trượt hơn, nhưng bù lại, nó tạo ra sự mềm mại và êm ái đến lạ kỳ.

Chiếc iPhone đầu tiên của tôi là iPhone 6s—mẫu máy cũng có hình dáng oval thân thiện đó. Vì vậy, tôi không loại trừ khả năng yếu tố hoài niệm đang chi phối cảm xúc của mình. Nhưng điều đó không hề phủ nhận cảm giác dễ chịu mà thiết kế này mang lại.

Điện thoại hiện nay mang lại cảm giác giống như một sản phẩm kỹ thuật, một công cụ cơ khí. Trong khi đó, iPhone 11 lại mang lại cảm giác "người" hơn và mang tính cá nhân hơn.

Dẫu vậy, tôi vẫn cho rằng thiết kế phẳng thực tế hơn trong tổng thể. Nó khó rơi hơn, dễ đặt trên các bề mặt hơn, và thực tế là tôi cũng không mấy khi để mộc mà thường dùng ốp lưng. Nhưng trong những khoảnh khắc tháo ốp tại nhà, iPhone 11 chắc chắn mang lại cảm giác cầm nắm tuyệt vời hơn hẳn.

Màn hình: Khoảng cách thế hệ

Nếu như thiết kế vẫn giữ được sự tinh tế theo thời gian, thì màn hình lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Tấm nền Liquid Retina LCD 6.1 inch của iPhone 11 vốn đã gây tranh cãi ngay từ năm 2019. Đến năm 2026, đây là bộ phận thực sự khó có thể bào chữa được.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc nó là LCD thay vì OLED. Apple đã làm rất tốt việc tinh chỉnh tấm nền này: màu sắc chính xác và chất lượng hình ảnh tổng thể vẫn rất ổn. Nếu dùng trong nhà, nó hoàn toàn ổn; nhưng khi bước ra ngoài trời, mọi chuyện lại khác hẳn.

Đã nhiều lần tôi vô thức phải dùng tay che màn hình chỉ để đọc một dòng tin nhắn. Các mẫu điện thoại hiện đại ngày nay có thể đạt độ sáng cực đỉnh vượt mức 2.000 nits, khiến vấn đề này chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng với tư cách là một "di sản" từ quá khứ xa xôi, iPhone 11 không thể chạm tới ngưỡng đó.

Tôi có thể chung sống với viền màn hình dày hay tần số quét 60 Hz, nhưng một màn hình tối mờ là sự bất tiện mà tôi không thể ngó lơ.

Hiệu năng: Sự ổn định đáng kinh ngạc

iPhone 11 vận hành trên chip A13 Bionic cùng 4 GB RAM. So với các tiêu chuẩn hiện đại, thông số phần cứng này nghe có vẻ "cổ đại".

Nhưng trong thực tế, nó vẫn hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu.

Mở ứng dụng, cuộn trang, nhắn tin, duyệt web hay lướt mạng xã hội—tất cả những tác vụ thông thường hằng ngày—iPhone 11 vẫn xử lý mượt mà. Dĩ nhiên không thể mượt như iPhone 17, nhưng cũng chẳng khiến bạn phải bực mình. Nó không mang lại cảm giác của một chiếc điện thoại "giá rẻ", dù thực tế bây giờ bạn có thể mua nó với mức giá của một chiếc máy bình dân.

Các điểm số benchmark không quá quan trọng ở đây, nhưng để so sánh, chip A13 vẫn vượt mặt nhiều mẫu Android phân khúc phổ thông hiện nay. Điều đó nói lên rằng công nghệ chip của Apple đã đi trước thời đại xa đến mức nào vào 6 năm trước.

Biến số quan trọng nhất chính là pin. Với một viên pin đã chai, điện thoại sẽ tự hạ hiệu năng để duy trì nguồn điện, và đó là lúc máy bắt đầu chậm lại. Nhưng với một viên pin mới, máy sẽ lấy lại được nhịp độ vốn có. Vì vậy, nếu bạn đang sở hữu một chiếc và muốn dùng lâu hơn chu kỳ cập nhật, tôi khuyên bạn nên thay một viên pin mới. Thật kinh ngạc khi thấy một chiếc máy có thể "hồi sinh" mạnh mẽ chỉ nhờ thay pin.

Về khả năng chơi game, A13 vẫn thừa sức cân tốt. Bạn sẽ phải hạ cài đặt đồ họa đối với các tựa game nặng nhất, và đôi khi sẽ thấy hiện tượng giật lag nhẹ nếu so với iPhone 17 hay thậm chí là iPhone 14, nhưng sẽ rất khó để tìm thấy một ứng dụng nào mà chiếc máy này hoàn toàn không chạy được.

Camera: Vẫn giữ chất "iPhone"

iPhone 11 là mẫu máy lần đầu đưa ống kính góc siêu rộng lên dòng iPhone tiêu chuẩn, và ở thời điểm đó, đây là một bước tiến lớn. Đến nay, khả năng nhiếp ảnh của nó vẫn tốt hơn những gì tôi mong đợi ban đầu.

Trong điều kiện đủ sáng, ảnh chụp ra trông... rất "iPhone". Màu sắc tự nhiên, phơi sáng cân bằng và dải tương phản động đáng tin cậy. Bạn hoàn toàn có thể chụp một bức ảnh và tự tin chia sẻ nó ngay lập tức.

Nếu đặt cạnh iPhone 17 để so sánh trực diện, sự khác biệt là hiển nhiên. Những mẫu máy mới thu lại nhiều chi tiết hơn, khả năng bảo toàn chi tiết ở vùng sáng (highlighs) và vùng tối (shadows) cũng tốt hơn hẳn.

Nhưng nếu chỉ nhìn thoáng qua, đặc biệt là trên màn hình điện thoại, iPhone 11 vẫn cho ra những kết quả rất nịnh mắt.

Điểm yếu nằm ở điều kiện thiếu sáng. Chế độ Ban đêm (Night Mode) có hoạt động, nhưng xử lý chậm và ảnh bị bệt. Ống kính góc siêu rộng gần như "đầu hàng" trong môi trường tối. Và tất nhiên, bạn sẽ thiếu đi những tính năng hiện đại như quay phim điện ảnh (Cinematic mode) hay các thuật toán nhiếp ảnh điện toán mới nhất.

Tuy nhiên, đối với nhu cầu chụp ảnh hằng ngày và quay video 4K, nó vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Không có Apple Intelligence, và tôi thích điều đó

iPhone 11 không hỗ trợ Apple Intelligence vì thiếu phần cứng cần thiết. Thậm chí ngay cả iPhone 15 cũng không hỗ trợ tính năng này.

Vấn đề là, điều này không phải là một rào cản quá lớn ở thời điểm hiện tại.

Các tính năng AI của Apple vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Sự thật là nếu tôi cần các công cụ AI nâng cao, tôi vẫn thường sử dụng các ứng dụng độc lập như ChatGPT hay Gemini. Và chúng vẫn chạy hoàn hảo trên iPhone 11.

iPhone 17 chính là "iPhone 11 mới"

Tôi tin rằng theo thời gian, iPhone 17 sẽ được nhớ đến như một trong những chiếc iPhone tốt nhất của Apple, giống như cách chúng ta đang nhớ về iPhone 11 bây giờ.

Apple đã làm tất cả những gì người hâm mộ mong đợi ở một chiếc iPhone tiêu chuẩn, mang đến một sản phẩm hoàn thiện có thể làm hài lòng hầu hết người dùng.

Với 6 năm nâng cấp, mẫu máy mới đã vượt xa người tiền nhiệm từ năm 2021. iPhone 17 sở hữu màn hình OLED 120 Hz sáng hơn với viền mỏng và Dynamic Island. Nó nhanh hơn, có cổng USB-C, camera tốt hơn, thời lượng pin dài hơn đáng kể và cơ bản là tốt hơn về mọi mặt.

Nếu bạn đang dùng iPhone 11 và đã kiên nhẫn chờ đợi để nâng cấp, khả năng cao là bạn sẽ yêu chiếc iPhone 17 nhiều như cách bạn đã yêu chiếc máy cũ của mình.

Vậy tại sao tôi lại thích iPhone 11?

Bởi vì nó nhắc tôi nhớ về thời điểm mà điện thoại còn đơn giản, trước khi mọi bài thuyết trình ra mắt sản phẩm đều xoay quanh khả năng AI. Bởi vì bằng cách nào đó, nó mang lại cảm giác con người hơn—nó tập trung vào "tôi" nhiều hơn là về những gì nó có thể làm được.

iPhone 11 không còn là chiếc điện thoại tốt nhất nữa. Nhưng thực sự ấn tượng khi thấy nó vẫn bền bỉ, ổn định và hữu dụng đến nhường nào.

Tôi sẽ không khuyên bạn đi mua nó vào năm 2026. Suy cho cùng, Apple có thể sẽ ngừng hỗ trợ nó sớm thôi. Nhưng nếu bạn đang sở hữu một chiếc và chưa muốn lên đời, tôi tin rằng nó vẫn hoàn toàn có thể phục vụ tốt thêm vài năm nữa.