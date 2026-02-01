Mẫu iPhone giảm giá mạnh sát Tết, rẻ chưa từng có

Thị trường smartphone cuối năm ghi nhận đợt điều chỉnh giá đáng chú ý từ mẫu iPhone Air. Sau khoảng 4,5 tháng lên kệ, sản phẩm này đang được nhiều hệ thống bán lẻ đồng loạt giảm sâu, với mức hạ cao nhất lên tới 9 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

iPhone Air giảm giá mạnh cận Tết

Tại các hệ thống lớn như Di Động Việt, Thế Giới Di Động và FPT Shop, giá iPhone Air đã chạm mức thấp nhất kể từ khi mở bán. Cụ thể, phiên bản 256GB hiện dao động từ 24,79 - 25,29 triệu đồng, giảm khoảng 7 triệu đồng so với mức niêm yết 31,99 triệu đồng.

Trong khi đó, bản 512GB được điều chỉnh còn 30,99 - 31,49 triệu đồng, thấp hơn khoảng 6,5 triệu đồng so với giá gốc. Đáng chú ý, phiên bản cao nhất 1TB có mức giảm 8 - 9 triệu đồng tùy hệ thống, đưa giá bán thực tế về khoảng 35,99 - 36,99 triệu đồng.

iPhone Air và iPhone 16 Pro

Một trong những yếu tố khiến iPhone Air gây chú ý là thiết kế siêu mảnh. Máy dày 5,6mm và nặng 165g, thuộc nhóm mỏng nhất trong các thế hệ iPhone từng ra mắt. Cảm giác cầm nắm được đánh giá nhẹ và gọn, hướng tới phong cách tối giản nhưng vẫn giữ độ chắc chắn.

Dù thân máy được tinh giản tối đa, thiết bị vẫn sở hữu màn hình 6,5 inch với chất lượng hiển thị rộng và màu sắc tươi sáng, đáp ứng nhu cầu giải trí và làm việc thường ngày.

Về cấu hình, iPhone Air được trang bị chip A19 Pro - dòng vi xử lý cũng xuất hiện trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Nhờ đó, hiệu năng CPU và GPU đều được nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm và xử lý đồ họa.

Đáng chú ý, mỗi nhân đồ họa trên A19 Pro đi kèm bộ tăng tốc AI chuyên dụng, hỗ trợ các tác vụ như chỉnh sửa hình ảnh, nhận diện nội dung và tối ưu hiệu suất khi chơi game nặng. Điều này giúp thiết bị giữ được sự ổn định dù có thiết kế siêu mỏng.

Với mức giá đã điều chỉnh sâu, iPhone Air trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc cao cấp dịp cận Tết. (Ảnh: Julian Chokkattu)

Theo công bố từ Apple, iPhone Air có thể phát video liên tục tới 27 giờ. Đây là thông số đáng chú ý trong bối cảnh thiết bị có độ mỏng kỷ lục. Thời lượng pin ổn định giúp máy phù hợp với nhóm người dùng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc cường độ cao.

Lựa chọn đáng cân nhắc cuối năm

Trong bối cảnh sức mua tăng mạnh dịp cận Tết, mức điều chỉnh sâu đang đưa mẫu máy này trở thành một trong những lựa chọn nổi bật ở phân khúc cao cấp. Với thiết kế siêu mỏng, hiệu năng tiệm cận dòng Pro và mức giá đã “hạ nhiệt”, iPhone Air đang tạo ra một hướng tiếp cận mới trong hệ sinh thái iPhone ở giai đoạn cuối năm.