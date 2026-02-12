Có nên rút điện tủ lạnh trước khi về quê ăn tết? Hoá ra nhiều người hiểu sai

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, khi chuẩn bị rời nhà vài ngày hoặc cả tuần để về quê sum họp, nhiều gia đình lại băn khoăn: Có nên rút điện tủ lạnh để tiết kiệm điện và phòng ngừa sự cố cháy nổ?

Quan niệm phổ biến cho rằng tủ lạnh hoạt động liên tục trong nhiều ngày không có người ở nhà vừa gây tốn điện, vừa tiềm ẩn rủi ro. Tuy nhiên, các chuyên gia điện lạnh cho biết cách hiểu này chưa thật sự chính xác.

Có nên rút điện tủ lạnh trước khi về quê ăn tết?

Trên thực tế, tủ lạnh được thiết kế để vận hành ổn định trong thời gian dài. Việc rút điện chỉ vì lo tiết kiệm vài ngày tiền điện thường không mang lại hiệu quả đáng kể. Ngược lại, nếu ngắt điện không đúng cách, thiết bị có thể đối mặt với nguy cơ hư hỏng.

Rút điện tủ lạnh trước khi về quê ăn Tết chưa chắc đã tiết kiệm, thậm chí có thể làm giảm tuổi thọ tủ lạnh nếu xử lý sai cách. (Ảnh minh hoạ)

Khi tủ lạnh bị ngắt điện trong nhiều ngày nhưng không được vệ sinh và xử lý đúng quy trình, môi trường kín bên trong dễ tích tụ độ ẩm, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Mùi hôi có thể xuất hiện, khiến việc vệ sinh sau kỳ nghỉ trở nên mất thời gian và công sức.

Bên cạnh đó, hệ thống dàn nóng - dàn lạnh không được duy trì trạng thái ổn định có thể dẫn đến hiện tượng oxy hóa. Nếu hơi nước ngưng tụ và xâm nhập vào các linh kiện điện tử, cảm biến nhiệt có nguy cơ bị ảnh hưởng, làm giảm hiệu quả làm lạnh khi sử dụng trở lại. Đáng chú ý, sau thời gian dài ngắt điện, khi cắm lại, tủ phải hoạt động với công suất cao để đạt mức nhiệt cài đặt, tạo áp lực lên máy nén và có thể rút ngắn tuổi thọ thiết bị.

Vì vậy, với kỳ nghỉ ngắn dưới hai tuần, giải pháp hợp lý hơn là để tủ tiếp tục hoạt động ở chế độ tiết kiệm điện. Người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ xuống mức phù hợp với lượng thực phẩm còn lại hoặc kích hoạt chế độ "Holiday/Vacation" (nếu có). Cách này giúp tủ vận hành ổn định, tiêu thụ điện ở mức thấp mà vẫn đảm bảo an toàn cho hệ thống làm lạnh.

Cần rút điện đúng cách

Trong trường hợp đi xa dài ngày, trên 15 ngày, việc rút điện có thể được cân nhắc để phòng ngừa các sự cố điện lưới bất ngờ. Tuy nhiên, cần thực hiện đúng quy trình: Lấy toàn bộ thực phẩm ra khỏi tủ, ngắt điện, chờ đá tan hoàn toàn, vệ sinh kỹ bên trong, lau khô tuyệt đối và mở hé cửa tủ trong thời gian không sử dụng để tránh ẩm mốc.

Nếu buộc phải rút điện tủ lạnh do đi xa dài ngày, người dùng cần thực hiện đúng quy trình để tránh hư hỏng. (Ảnh minh hoạ)

Có thể thấy, rút điện tủ lạnh trước khi về quê ăn Tết không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu. Việc quyết định nên hay không phụ thuộc vào thời gian vắng nhà và cách xử lý thiết bị. Trong đa số trường hợp nghỉ ngắn ngày, duy trì hoạt động ở chế độ tiết kiệm vẫn là phương án an toàn và hợp lý hơn.