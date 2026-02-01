Truy cập trái phép tài khoản MXH của người khác có thể bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ theo Điều 17 Luật An ninh mạng, hành vi hack, truy cập hoặc xâm nhập trái phép vào tài khoản mạng xã hội của người khác được xác định là hành vi vi phạm pháp luật. Chế tài xử lý đối với hành vi này được phân định rõ ràng dựa trên mức độ vi phạm, bao gồm xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với các vi phạm chưa đến mức cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP). Cụ thể, hành vi bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu hoặc thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng sẽ chịu mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Nghiêm trọng hơn, nếu đối tượng thực hiện hành vi truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số để chiếm quyền điều khiển, thu thập thông tin, hoặc xâm nhập, sửa đổi, xóa bỏ nội dung thông tin của người khác, mức phạt tiền sẽ dao động từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trong trường hợp hành vi thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm, đối tượng vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh tương ứng trong Bộ luật Hình sự. Nếu hành vi được xác định là "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác", khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 12 năm tù. Đặc biệt, nếu việc chiếm quyền kiểm soát tài khoản nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người phạm tội sẽ bị xử lý về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự, với mức án tối đa lên đến 20 năm tù.

Ngoài ra, nếu mục đích của việc xâm nhập là để đăng tải hình ảnh, nội dung nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chủ tài khoản, đối tượng còn có thể bị truy tố về tội "Làm nhục người khác" theo Điều 155 Bộ luật Hình sự, với hình phạt tù cao nhất là 05 năm. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, khi phát hiện tài khoản bị xâm nhập trái phép, người dân cần nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ điện tử và gửi Đơn tố giác tội phạm đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật.