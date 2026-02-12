Bất chấp áp lực chi phí ngày càng lớn từ thị trường linh kiện, nhiều nguồn tin phân tích cho rằng Apple đang nỗ lực giữ ổn định giá bán dòng iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt cuối năm 2026.

Theo ghi chú nghiên cứu của nhà phân tích Jeff Pu (GF Securities), Apple triển khai chính sách kiểm soát chi phí chặt chẽ đối với thế hệ iPhone mới. Mục tiêu là giá bán của iPhone 18 Pro và Pro Max không thay đổi hoặc chỉ tương đương với thế hệ tiền nhiệm. Nhận định này cũng trùng với quan điểm của Ming-Chi Kuo (TF International Securities).

Giá bán iPhone 18 Pro được cho là sẽ giữ nguyên so với thế hệ tiền nhiệm. (Ảnh minh hoạ)

Trong bối cảnh nhu cầu vụ trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh, giá chip nhớ toàn cầu bước vào chu kỳ tăng mới, tạo thêm gánh nặng cho ngành điện tử tiêu dùng. Điều này khiến giá bán iPhone 18 trở thành ẩn số lớn.

Ngày 28/1 trước đó, Ming-Chi Kuo cho biết Apple hiện phải đàm phán giá bộ nhớ theo từng quý thay vì chu kỳ nửa năm như trước, cho thấy mức độ biến động ngày càng cao của thị trường. Ông dự báo giá bộ nhớ dành cho iPhone có thể tiếp tục tăng trong quý II/2026, sau khi đã điều chỉnh mạnh trong quý I.

Là một trong những khách hàng lớn nhất của chuỗi cung ứng linh kiện, Apple thường có lợi thế trong đàm phán giá. Tuy nhiên, ngay cả “Táo khuyết” cũng khó tránh khỏi xu hướng leo thang của giá bộ nhớ khi nguồn cung thắt chặt.

Theo ZDNet Korea, Samsung Electronics và SK Hynix đã trao đổi với Apple về việc cung cấp bộ nhớ LPDDR trong quý I/2026 với mức giá cao hơn đáng kể. Một số báo cáo cho rằng Samsung có thể nâng giá hơn 80%, còn SK Hynix hướng tới mức tăng khoảng 100%.

Các nguồn tin cũng cảnh báo giá LPDDR có thể tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2026, thời điểm Apple ra mắt dòng iPhone 18 cao cấp.

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng toàn bộ thông tin hiện tại mới dừng ở mức báo cáo phân tích và nguồn tin từ chuỗi cung ứng. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào liên quan đến cấu hình, giá bán hay chiến lược chi phí của dòng iPhone 18. Do đó, mọi dự đoán về việc giữ nguyên giá vẫn chỉ mang tính tham khảo cho đến khi hãng công bố sản phẩm vào cuối năm 2026.

Tham khảo MacRumors