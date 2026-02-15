Ngân hàng lớn thông báo khẩn: Khách hàng kiểm tra ngay chip trên thẻ có các dấu hiệu sau hay không

Ngân hàng cho biết, hình thức lừa đảo đánh tráo chip (Swapping chip) đang gây nguy hại cho người dùng thẻ thanh toán vật lý, bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Kẻ gian sử dụng chip giả để thay thế chip hợp lệ trên thẻ thanh toán, từ đó thực hiện các giao dịch trên thẻ mà chủ thẻ không hề hay biết.

Dấu hiệu nhận biết thẻ bị đánh tráo chip Nếu thẻ cắm vào máy POS vẫn dùng được, nhưng tính năng Chạm (Contactless) không hoạt động, đó là một dấu hiệu cảnh báo thẻ bị tráo chip. Hãy kiểm tra ngay xem chip trên thẻ có dấu hiệu bong tróc, dán đè hoặc trầy xước bất thường hay không.

VPBank khuyến cáo:

- Luôn kiểm tra thẻ cẩn thận: Lưu ý dấu hiệu bất thường quanh chip, như nhựa bị cong, đổi màu hoặc có vết xước.

- Lưu ý khi thanh toán bằng thẻ vật lý: Ưu tiên dùng hình thức contactless; Luôn trực tiếp kiểm soát việc thanh toán (không đưa thẻ cho người khác thanh toán hộ, luôn giám sát quá trình thanh toán...)

- Ưu tiên hình thức kích hoạt thẻ tại ngân hàng: Ngân hàng có thể xác minh tính hợp lệ của chip trước khi kích hoạt; hoặc bạn hãy thực hiện một giao dịch nhỏ để kiểm tra chip.

- Chủ động giám sát giao dịch thường xuyên, thông báo ngay khi có dấu hiệu bất thường: Liên hệ ngân hàng nếu phát hiện thẻ bị mất, bị tráo chip hoặc phát hiện giao dịch lạ mà không phải khách hàng thực hiện.

- Không cho người khác, dù là người thân, bạn bè mượn thẻ

- Cân nhắc sử dụng Ví điện tử khi giao dịch: Kết nối thẻ với các ví điện tử uy tín như Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay… để thực hiện giao dịch, hạn chế dùng thẻ vật lý để tránh lộ lọt thông tin.

- Cảnh giác khi giao dịch quốc tế: Đặc biệt đối với các giao dịch "Card-Present" tại các nước có rủi ro cao như Thailand, Laos, Malaysia, Hongkong – là các nước đang có cảnh báo từ Tổ chức thẻ cho loại hình gian lận này.

Lừa đảo đánh tráo chip (Swapping Chip) là mối nguy lớn trong thời đại số. Bằng cách kiểm tra thẻ, giám sát giao dịch và chủ động thông báo bất thường, chủ thẻ có thể bảo vệ tài sản trước các rủi ro gian lận. Hãy cảnh giác để giao dịch thẻ An toàn và Tiện lợi!

Nếu có bất kỳ nghi vấn lừa đảo nào vui lòng thông báo với VPBank tại các chi nhánh gần nhất hoặc gửi hỗ trợ tới cổng Chăm sóc khách hàng chính thức của VPBank hoặc gọi tới tổng đài VPBank 1900545415 (Khách hàng tiêu chuẩn)/ 1800545415 (Khách hàng ưu tiên) để được hỗ trợ kịp thời.