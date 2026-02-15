Phát hiện xe tải không người lái bí mật khai thác hàng loạt kho báu lộ thiên lớn bậc nhất toàn cầu, công nghệ khủng với sự hậu thuẫn của BYD

Tập đoàn xe điện toàn cầu BYD vừa công bố khoản đầu tư trị giá 14,5 triệu USD vào Boonray — một nhà sản xuất thiết bị khai thác mỏ của Trung Quốc đang phát triển dòng xe tải điện tự lái có khả năng thay pin tự động. Thương vụ được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hiện diện của BYD trong lĩnh vực vận tải công nghiệp xanh, đồng thời thúc đẩy quá trình tự động hóa trong ngành khai khoáng.

Theo thông tin công bố, Boonray đặt mục tiêu tái định hình hoạt động khai thác mỏ thông qua việc kết hợp phương tiện không phát thải với công nghệ tự động hóa cấp cao. Đội ngũ sáng lập công ty bao gồm nhiều nhà khoa học xuất thân từ Đại học Giao thông Thượng Hải, tập trung phát triển các nền tảng xe khai thác thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo và hệ thống điều khiển điện tử chuyên biệt.

Trọng tâm công nghệ của Boonray là xe tải khai thác mỏ điện vận hành tự động cấp độ L4 — mức cho phép phương tiện hoạt động hoàn toàn tự chủ trong điều kiện xác định mà không cần can thiệp của con người. Hệ thống này sử dụng tổ hợp cảm biến gắn trên xe kết hợp với hạ tầng cố định tại mỏ như đèn hiệu, điểm tham chiếu và trạm điều phối để đảm bảo khả năng định vị và vận hành chính xác.

Một điểm đáng chú ý là công nghệ thay pin tự động được tích hợp trực tiếp vào quy trình vận hành. Xe có thể tự di chuyển đến trạm, tháo – lắp pin và quay lại làm việc mà không cần dừng dài để sạc. Giải pháp này giúp duy trì hoạt động khai thác liên tục 24/7, đồng thời giảm thiểu rủi ro an toàn cho nhân công — yếu tố vốn là thách thức lớn trong môi trường mỏ lộ thiên và hầm sâu.

Hiện các giải pháp tự động hóa của Boonray đã được triển khai tại khoảng 30 dự án khai thác trên khắp Trung Quốc, xử lý nhiều loại quặng trong các điều kiện vận hành phức tạp. Việc BYD rót vốn không chỉ phản ánh niềm tin vào tiềm năng công nghệ của công ty khởi nghiệp này mà còn cho thấy xu hướng điện khí hóa và tự động hóa đang lan rộng trong lĩnh vực công nghiệp nặng.

Theo dữ liệu thị trường, đến cuối năm 2025, doanh số xe tải hạng nặng chạy điện tại Trung Quốc đạt khoảng 45.300 chiếc, chiếm 54% tổng thị phần xe tải hạng nặng trong nước. Tỷ lệ này cho thấy tốc độ chuyển đổi sang phương tiện năng lượng mới trong vận tải công nghiệp đang tăng nhanh, đặc biệt tại các ngành có nhu cầu vận hành cường độ cao như khai khoáng và logistics.

Đại diện BYD cho biết khoản đầu tư sẽ được sử dụng để đẩy nhanh nghiên cứu – phát triển, tối ưu chuỗi cung ứng và thương mại hóa các giải pháp xe mỏ tự động. Hai bên cũng dự kiến hợp tác sâu hơn trong việc tích hợp công nghệ năng lượng mới, nền tảng điều khiển thông minh và phát triển các dòng phương tiện chuyên dụng theo từng kịch bản khai thác.

Ông Li Qian, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Đầu tư BYD, nhận định hệ thống khai thác tự động của Boonray có khả năng giải quyết nhiều điểm nghẽn vận hành của các mỏ truyền thống, từ an toàn lao động đến hiệu suất khai thác và chi phí năng lượng. Theo ông, thế mạnh điện khí hóa và công nghệ pin của BYD có thể bổ trợ trực tiếp cho nền tảng tự động hóa mà Boonray đang phát triển.

Giới phân tích cho rằng thương vụ này phản ánh chiến lược dài hạn của BYD trong việc mở rộng công nghệ xe điện sang các lĩnh vực ngoài giao thông dân dụng, bao gồm khai khoáng, xây dựng và vận tải công nghiệp. Đồng thời, sự hợp tác cũng cho thấy tham vọng của các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc xuất khẩu giải pháp khai thác xanh và tự động hóa ra thị trường toàn cầu trong những năm tới.