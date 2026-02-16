Livestream 6 tiếng “còn pin còn live”: Khi Y31d bước vào bài test kéo dài suốt một ngày Tết

Ở đó, pin, độ bền và sự ổn định không còn là thông số giới thiệu, mà được kiểm chứng trực tiếp qua trải nghiệm thật ngay trên sóng live.

Sáu tiếng livestream và bài toán "còn pin còn live"

Livestream kéo dài 6 tiếng liên tục là thử thách không nhỏ với bất kỳ thiết bị nào. Không chỉ duy trì phát sóng, vivo Y31d còn phải gánh nhiều tác vụ song song: quay hình, xử lý âm thanh, kết nối mạng, tương tác liên tục với người xem và chạy loạt mini game trên sóng.

Trong suốt phiên live, chiếc máy được sử dụng liên tục mà không có "giờ nghỉ". Pin dung lượng lớn trở thành yếu tố then chốt giúp buổi livestream không bị gián đoạn giữa chừng. Đáng chú ý, khi livestream kéo dài sang những khung giờ muộn, Y31d vẫn duy trì trạng thái hoạt động ổn định, không xuất hiện tình trạng tụt pin nhanh hay nóng máy rõ rệt - điều thường khiến nhiều buổi phát sóng dài phải kết thúc sớm.

Thử thách không dành cho điện thoại "yếu vía"

Điểm khiến buổi livestream này khác biệt nằm ở loạt thử thách được đưa ra ngay trên sóng. Không phải những bài test trong phòng lab, vivo Y31d được đặt vào các tình huống mô phỏng sát với đời sống nhưng ở mức "nặng đô" hơn: quăng đập, xe cán, nhúng nước, thậm chí thử nghiệm trong điều kiện nước nóng.

Dưới sự dẫn dắt của bộ ba Lê Dương Bảo Lâm - Võ Tấn Phát - Nguyên Thảo, các thử thách diễn ra liên tục, xen kẽ giữa tiếng cười và những khoảnh khắc khiến người xem phải nín thở. Điều đáng nói là sau mỗi thử nghiệm, thiết bị vẫn có thể tiếp tục hoạt động, duy trì kết nối và tham gia các phần tương tác tiếp theo trên livestream.

Chính việc không "nâng niu" thiết bị trên sóng đã khiến những bài test này trở nên thuyết phục hơn. Thay vì chứng minh bằng lời nói, Y31d được đặt vào tình huống buộc phải vận hành, giống cách người dùng sử dụng điện thoại trong những ngày cao điểm cuối năm: khi rơi rớt, va chạm hay gặp thời tiết xấu là điều khó tránh.

Trong một buổi livestream dài, pin không phải yếu tố duy nhất bị thử thách. Việc duy trì kết nối ổn định, xử lý âm thanh, hình ảnh và tương tác liên tục với người xem cũng đặt áp lực lớn lên thiết bị.

Vivo Y31d với thử thách nhúng nước sôi

Ở những phân đoạn giao lưu, pha trộn giữa tiếng Việt và tiếng Anh, Y31d vẫn đảm bảo khả năng kết nối liền mạch. Việc chuyển đổi giữa các nội dung, mini game và phần giao lưu diễn ra mượt mà, không bị gián đoạn bởi các sự cố kỹ thuật - yếu tố thường dễ xuất hiện trong các buổi live kéo dài nhiều giờ.

Ngựa Vàng và cách vivo kéo người xem vào cuộc chơi

Không khí livestream càng về cuối càng "nóng" nhờ loạt quà tặng được công bố xuyên suốt chương trình. Điểm nhấn là các Ngựa Vàng - biểu tượng cho may mắn và tài lộc dịp Tết Nguyên Đán năm Bính Ngọ được trao thông qua các hoạt động tương tác trực tiếp trên sóng.

Người xem không chỉ theo dõi, mà được khuyến khích tham gia bằng những thao tác quen thuộc: bình luận, chia sẻ, gắn hashtag và đón xem livestream đúng khung giờ. Việc gắn quà tặng với hoạt động tương tác giúp buổi livestream không chỉ là một màn trình diễn, mà trở thành một sự kiện có tính kết nối cộng đồng rõ rệt.

Sau sáu tiếng phát sóng, điều đọng lại không chỉ là những tràng cười hay phần quà, mà là cách vivo Y31d được đặt vào một bài test đúng nghĩa. Không phòng lab, không kịch bản an toàn, chiếc máy phải hoạt động liên tục, chịu va chạm và duy trì kết nối trong suốt buổi livestream.

Trong bối cảnh đó, Y31d thể hiện đúng tinh thần của một "ngựa chiến": không phô trương, nhưng đủ bền bỉ để trụ vững qua những thử thách sát với đời sống. Và với những ai đang theo dõi các hoạt động livestream hay săn Ngựa Vàng cùng vivo trong dịp Tết, đây có lẽ là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho triết lý "còn pin còn live" mà chương trình hướng tới.