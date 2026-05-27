Thường xuyên ăn 8 loại bữa sáng này, đừng trách vì sao thận sớm suy hỏng

Chọn sai món ăn cho bữa sáng trong thời gian dài, cơ thể có thể phải “trả giá”, đặc biệt là với thận.

Thận có nhiệm vụ lọc chất thải, cân bằng dịch và duy trì nồng độ điện giải trong cơ thể. Vì vậy, chế độ ăn nhiều muối, đường, chất béo xấu và phụ gia có thể khiến cơ quan này phải làm việc vất vả hơn. Điều đáng nói là nhiều món ăn sáng quen thuộc lại chứa những thành phần không có lợi cho thận, đặc biệt với người đã có bệnh thận, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc thừa cân.

Những món ăn sáng có thể gây hại cho thận nếu ăn thường xuyên

Không phải mọi bữa sáng tiện lợi đều tốt cho sức khỏe. Một số món tưởng bình thường nhưng nếu dùng thường xuyên có thể làm tăng huyết áp, rối loạn đường huyết, thúc đẩy viêm và gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng thận. Một số món điển hình là:

1. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, salami hay các loại thịt nguội là lựa chọn quen thuộc trong nhiều bữa sáng. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm này thường chứa nhiều natri, phosphate và chất bảo quản.

Lượng muối cao có thể làm tăng huyết áp, trong khi huyết áp cao là một trong những yếu tố gây hại cho thận. Với người đã có chức năng thận suy giảm, việc ăn thịt chế biến sẵn thường xuyên càng nên hạn chế.

2. Ngũ cốc ăn sáng nhiều đường

Nhiều loại ngũ cốc đóng hộp được quảng cáo là tiện lợi, phù hợp cho bữa sáng. Nhưng không ít sản phẩm chứa lượng đường cao, hương liệu và phụ gia, trong khi lại thiếu chất xơ và dưỡng chất cần thiết.

Ăn quá nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, kháng insulin và rối loạn chuyển hóa. Đây đều là những yếu tố có liên quan đến nguy cơ bệnh thận về lâu dài.

3. Sữa chua có hương vị

Sữa chua nguyên chất có thể là lựa chọn tốt, nhưng sữa chua có hương vị lại là chuyện khác. Nhiều sản phẩm được thêm đường, hương liệu, chất bảo quản hoặc phosphate để tăng vị ngon và kéo dài thời hạn sử dụng.

Nếu dùng mỗi sáng như một món “lành mạnh”, người ăn có thể vô tình nạp thêm lượng đường và phụ gia không cần thiết. Lựa chọn tốt hơn là sữa chua không đường, ăn kèm trái cây tươi hoặc các loại hạt.

4. Bánh ngọt

Bánh ngọt, muffin, donut và các loại bánh nướng công nghiệp thường chứa bột tinh chế, đường, chất béo không lành mạnh và phụ gia. Chúng có thể khiến đường huyết tăng nhanh, làm tăng nguy cơ tăng cân và gây bất lợi cho sức khỏe chuyển hóa.

Nếu muốn ăn bánh vào bữa sáng, nên ưu tiên loại làm từ ngũ cốc nguyên hạt, ít đường và ít dầu mỡ hơn.

5. Sandwich ăn sáng kiểu đồ ăn nhanh

Các loại sandwich ăn sáng bán sẵn thường kết hợp bánh mì tinh chế, phô mai, nước sốt mặn và thịt chế biến sẵn. Đây là “combo” dễ khiến bữa sáng dư muối, dư chất béo nhưng thiếu rau và chất xơ.

Ăn thường xuyên có thể làm tăng cholesterol, tăng huyết áp và tạo thêm gánh nặng cho thận.

6. Mì ăn liền

Mì ăn liền là lựa chọn nhanh gọn, nhất là vào buổi sáng bận rộn. Tuy nhiên, gói gia vị thường chứa nhiều muối, chất bảo quản và phụ gia tạo vị.

Ăn mì ăn liền thường xuyên có thể làm cơ thể nạp quá nhiều natri, từ đó tăng nguy cơ giữ nước, tăng huyết áp và ảnh hưởng xấu đến thận theo thời gian.

7. Nước ép trái cây

Nước ép trái cây đóng hộp hoặc nước ép thương mại thường được xem là tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều loại chứa đường bổ sung và ít chất xơ hơn trái cây nguyên quả.

Khi thiếu chất xơ, đường được hấp thu nhanh hơn, dễ gây dao động đường huyết. Vì vậy, thay vì uống nước ép thường xuyên, nên ưu tiên ăn trái cây tươi.

8. Pancake và waffle

Pancake, waffle làm từ bột mì tinh chế và ăn kèm siro ngọt có thể chứa nhiều tinh bột đơn giản và đường. Nếu dùng thường xuyên, món ăn này dễ góp phần gây tăng cân, kháng insulin và bất lợi cho thận.

Để bữa sáng thân thiện hơn với sức khỏe, nên chọn yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, trứng, đậu, rau củ, trái cây tươi và các nguồn đạm ít chế biến. Người có bệnh nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có chế độ ăn phù hợp.