Thưởng Tết có hạn, làm sao để chốt đơn giỏ hàng mua sắm đang đầy tràn?

2022 được đánh giá là năm có nhiều biến động trong kinh tế cũng như thị trường việc làm. Hàng loạt xu hướng mới trong công việc như ''quiet quitting" (nghỉ việc trong im lặng) cho đến làn sóng sa thải hàng loạt cuối năm khiến những người trẻ mới đi làm cảm thấy rất bấp bênh.

Bởi vì ảnh hưởng từ bối cảnh chung, thưởng Tết năm nay khá ''ảm đạm", nhiều bạn trẻ bày tỏ sự lo lắng trong câu chuyện sắm Tết năm nay. Bên cạnh đó, dịp cuối năm cũng là thời điểm ''tự thưởng" sau 1 năm làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình. Vậy làm sao để người trẻ xoay xở với ngân sách có hạn nhưng vẫn có thể sắm Tết ''xông xênh''?

Thưởng Tết ít hơn, đau đầu lên kế hoạch chi tiêu ngày Tết

Huyền Anh (26 tuổi) chia sẻ rằng do công ty năm nay kinh doanh không thuận lợi, do vậy thưởng Tết giảm 40% so với năm ngoái. ''Công ty mình không đạt được kế hoạch đã đề ra, do vậy cuối năm gần như không có thưởng KPI. Năm ngoái, mình nhận được thưởng Tết 20 triệu, song năm nay còn còn khoảng 12 triệu đồng. Bây giờ, mình nghĩ đến lên kế hoạch tiêu Tết là thấy đau đầu".

Do đang sống cùng bố mẹ, thông thường cô bạn sẽ gửi bố mẹ 10 triệu để sắm Tết, số tiền còn lại sẽ là mua đồ mới cũng như lì xì. Tuy nhiên, năm nay thưởng Tết có hạn, mọi chi tiêu đều phải cắt giảm. Huyền Anh tính toán chỉ dùng khoản thưởng Tết có lẽ sẽ không đủ cho các khoản chi dịp Tết nếu vẫn duy trì thói quen chi tiêu như năm ngoái.

(Ảnh minh hoạ - Pexels)

Bên cạnh đó, Tuấn Minh (23 tuổi) cũng gặp phải tình trạng thưởng Tết không đủ chi tiêu. Năm trước, cậu bạn chỉ là thực tập sinh cho 1 công ty nên lương thưởng cuối năm khá ít. Năm nay khi lên chính thức, Tuấn Minh đã kỳ vọng nhận được thưởng Tết cao để có thể sắm Tết thoải mái hơn cũng như tự thưởng cho bản thân.

''Tuy nhiên, mình chỉ mới làm việc do vậy thưởng Tết không nhiều. Năm nay, do ảnh hưởng của bão giá, mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn, mình khá lo lắng trong câu chuyện sắm Tết".

(Ảnh minh hoạ - Pexels)

Săn mã giảm giá giảm áp lực chi tiêu dịp Tết

Để có thể ''xoay xở" trong ngày Tết, nhiều người trẻ đã học cách phân bổ chi tiêu thông minh, lập ngân sách dựa trên lương thưởng cũng như nhu cầu cá nhân. Bên cạnh đó, những khoản chi bắt buộc cho nhu cầu thiết yếu, họ cũng tìm cách để tiết kiệm hơn.

''Năm nay, thay vì để bố mẹ sắm Tết toàn bộ, mình cũng nhận mua ít đồ chẳng hạn như bánh kẹo, trang trí nhà cửa. Mình săn sale trên Lazada để tiết kiệm hơn. Trong dịp Tết này, Lazada còn gắn mã code trên xe giao hàng để thu thập voucher, mình khá háo hức cũng như chờ để thu thập được nhiều mã giảm giá nhất có thể", Huyền Anh chia sẻ.

Cô bạn chia sẻ rằng, có những lần mua hàng giá gốc vốn là 1 triệu nhưng sau khi áp mã giảm giá từ Lazada còn 650-700 nghìn, tiết kiệm được kha khá. Sàn Lazada hiện nay đang có Lễ hội mua sắm ''Sắp Tết Sale Hết'' từ ngày 5/1 đến ngày 15/1/2023. Không chỉ tận hưởng hàng triệu sản phẩm được khuyến mãi sâu, người mua còn có thể mở ra 6 tầng giảm giá bung xõa trên Lazada để sắm Tết thêm hời. Các loại voucher được tung ra mỗi ngày từ ngày 2/1 đến 19/1 trong các khung giờ 0h - 9h - 12h - 15h - 18h - 20h bao gồm: voucher tích lũy đến 800.000 đồng, voucher lì xì đầu năm từ Lazada, voucher từ thương hiệu và nhà bán hàng, voucher freeship, voucher thanh toán và ưu đãi Hoàn tiền. Chưa kể, sau thời gian này, Lazada vẫn tiếp tục có nhiều ưu đãi xuyên suốt mùa Tết để mọi người có thể thả ga mua sắm đủ đầy với chi phí hợp lí.

Cũng giống như Huyền Anh, Tuấn Minh cũng nỗ lực để chi tiêu phù hợp hơn trong dịp Tết. Cậu bạn không mua sắm đồ mới bởi vì trong năm cũng đã sắm khá nhiều. ''Công việc của mình yêu cầu phải mặc đồ nghiêm túc, do vậy cũng khá phù hợp với không khí ngày Tết. Mình không tính sắm trang phục mới mà sẽ tận dụng đồ cũ, thay đổi cách phối đồ cũng sẽ mang lại cảm giác mới".

Những quà cáp ngày Tết như sữa cho ông bà, đồ dùng trong nhà tặng bố mẹ, cậu bạn thường sẽ mua sắm online. Bởi vì tính chất công việc khá bận rộn, hơn thế nữa khi mua trên các sàn thương mại điện tử sẽ tiết kiệm phần nào nhờ voucher. Cậu bạn cũng chia sẻ rằng mã giảm giá chính là ''cứu cánh" qua mùa ''bão giá" cho đến dịp Tết phải chi nhiều như bây giờ.

''Mình vẫn sẽ mua sắm khá nhiều đồ cho người thân bởi vì đây là dịp tri ân những người đã luôn ở cạnh mình. Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng tiết kiệm hơn thông qua việc thu thập mã giảm giá, so sánh giá khi mua online hay trực tiếp sẽ hời hơn. Đồng thời, mình cũng đầu tư mua những đồ xịn để có thể dùng được lâu hơn", Tuấn Minh chia sẻ.