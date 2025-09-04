Thường nói 5 câu này chính là biểu hiện của đồng nghiệp EQ thấp

Trong môi trường công sở, trí tuệ cảm xúc (EQ) ngày càng được coi trọng không kém năng lực chuyên môn. Một đồng nghiệp có EQ cao thường biết lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ và truyền năng lượng tích cực. Ngược lại, người có EQ thấp dễ khiến bầu không khí làm việc trở nên căng thẳng, ảnh hưởng đến hiệu suất chung.

Chỉ cần lắng nghe cách giao tiếp hằng ngày, bạn có thể nhận diện được EQ của đồng nghiệp. Dưới đây là 5 câu nói điển hình cho thấy ai đó có thể có EQ thấp.

1. “Biết rồi, không cần nói nữa”

Trong môi trường công sở, câu nói này thường khiến đồng nghiệp cảm thấy ý kiến của họ bị xem nhẹ. Dù người nói thực sự đã nắm được thông tin, cách phản ứng thẳng thừng như vậy dễ tạo cảm giác thiếu tôn trọng, thiếu kiên nhẫn và làm giảm tinh thần chia sẻ trong tập thể.

Người có EQ cao thường xử lý khéo léo hơn: “Thông tin này mình cũng đã biết, nhưng cảm ơn bạn đã nhắc lại.” Cách phản hồi này vừa giữ phép lịch sự, vừa cho đồng nghiệp thấy ý kiến của họ vẫn được lắng nghe.

Ảnh minh hoạ.

2. “Ai cũng làm thế cả”

Đây là một cách biện minh phổ biến khi bị góp ý. Thay vì nhìn thẳng vào điểm cần cải thiện, người nói dùng số đông để che lấp thiếu sót của bản thân. Cách tư duy này thể hiện sự trì trệ, thiếu cầu tiến, và sợ thay đổi.

Ngược lại, người EQ cao tiếp nhận phản hồi bằng sự cởi mở: “Tôi hiểu, để tôi xem có thể làm tốt hơn ra sao”. Câu nói này không chỉ giúp cá nhân tiến bộ mà còn góp phần nâng cao chuẩn mực chung của đội nhóm.

3. “Tôi luôn đúng”

Câu nói này phản ánh cái tôi quá lớn và sự thiếu cầu thị trong giao tiếp công sở. Không ai có thể đúng trong mọi tình huống, việc khẳng định tuyệt đối như vậy cho thấy người nói thiếu khả năng nhìn nhận sai sót và thiếu tinh thần học hỏi.

Người EQ cao sẽ chọn cách khác: “Đây là quan điểm của tôi, nhưng tôi sẵn sàng xem xét thêm ý kiến khác”. Cách nói này vừa thể hiện sự tự tin, vừa mở ra không gian trao đổi cởi mở, giúp tập thể tìm được giải pháp tối ưu.

Ảnh minh hoạ.

4. “Tôi không cần phải lắng nghe ý kiến của bạn”

Đây là câu nói mang tính phủ định và loại trừ, cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với đồng nghiệp. Trong công việc, lắng nghe không chỉ để tiếp nhận thông tin mà còn để thể hiện sự công nhận và tôn trọng người đối diện.

Người EQ cao thường sẽ nói: “Tôi đã hiểu ý bạn, để tôi suy nghĩ thêm”. Ngay cả khi không đồng ý, cách phản hồi này vẫn giúp duy trì sự hòa nhã và tạo cảm giác được lắng nghe.

5. “Tôi không có thời gian nghe đâu”

Câu nói này dễ gây cảm giác phủ nhận. Trong thực tế, ai cũng có thể bận rộn, nhưng nếu thường xuyên nói như vậy, đồng nghiệp sẽ cảm thấy không được coi trọng.

Người có EQ cao sẽ phản hồi khác: “Mình đang bận một chút, có thể hẹn bạn sau để nghe kỹ hơn được không?”. Đây là cách vừa giữ được ranh giới cá nhân, vừa thể hiện sự tôn trọng đồng nghiệp.

Ảnh minh hoạ.

Kết luận

EQ hoàn toàn có thể rèn luyện và phát triển. Việc nhận diện những “câu nói báo động” chỉ là bước khởi đầu, quan trọng hơn là mỗi người biết điều chỉnh cách giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp. Một môi trường công sở lành mạnh không chỉ cần chuyên môn giỏi, mà còn cần sự thấu hiểu, tinh tế và tinh thần đồng hành. Đây chính là giá trị cốt lõi của EQ, nền tảng giúp cá nhân tiến xa và giúp tập thể phát triển bền vững.