Con gái Phạm Quỳnh Anh bị soi "thái độ" tại sự kiện: Một khoảnh khắc có nên thành thước đo đánh giá nhân cách?

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con gái lớn Tuệ Lâm của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh khi xuất hiện cùng mẹ và em gái tại một sự kiện. Trong video, khi một nhân viên bảo an lịch sự lấy ghế và cúi người chào, cô bé được cho là không đáp lại lời cảm ơn nào. Thêm vào đó, nét mặt được cho là có phần "khó chịu" khiến nhiều người lập tức cho rằng con gái Phạm Quỳnh Anh thiếu thân thiện, thiếu lễ phép.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ở phần trả lời phỏng vấn, cô bé lại gây thiện cảm khi xưng hô "dạ - con" rất lễ phép, trả lời nhỏ nhẹ và chuẩn mực. Điều này tạo ra hai luồng tranh cãi gay gắt: một bên chê trách thái độ của cô bé ở khoảnh khắc đầu, bên còn lại bênh vực và cho rằng không nên vội phán xét trẻ con chỉ vì một đoạn clip ngắn.

Đánh giá nhân cách từ 1 khoảnh khắc, liệu có phiến diện?

Trong thời đại mạng xã hội, những khoảnh khắc vụn vặt dễ dàng trở thành đề tài bàn tán. Con gái mới 13 tuổi của Phạm Quỳnh Anh chỉ vừa bước chân ra trước công chúng, nhưng mọi cử chỉ, dáng vẻ đều bị đặt dưới "kính hiển vi" soi xét. Người chỉ trích cho rằng: "Thái độ và cách hành xử là bộc phát, phản ánh đúng tính cách. Phỏng vấn thì đã được chuẩn bị, dặn dò kỹ, không thể lấy làm thước đo". Ngược lại, nhiều người phản bác: "Đừng bắt một đứa nhỏ phải luôn tươi cười 24/24 chỉ để làm hài lòng người khác. Ai dám chắc khi camera quay từ sau lưng, cô bé không nói cảm ơn?".

Một số ý kiến còn nhấn mạnh, có thể hôm đó bé đã mệt sau cả ngày di chuyển, thời tiết nóng bức, tâm lý căng thẳng trước đám đông… tất cả đủ khiến gương mặt trở nên kém tươi tắn.

Thực tế, việc soi xét thái độ của trẻ em, đặc biệt là con cái người nổi tiếng, đã không còn xa lạ. Trước đây, không ít "ái nữ, công tử" nhà sao cũng từng hứng chịu những bình luận gay gắt chỉ vì một ánh nhìn, một cái chau mày. Vấn đề ở chỗ, trẻ con chưa thể kiểm soát biểu cảm của mình như người lớn. Một gương mặt tự nhiên vốn có thể nghiêm, căng, dễ bị hiểu nhầm là "cộc cằn, chảnh chọe". Trong khi đó, phần trả lời phỏng vấn của cô bé lại cho thấy một khía cạnh khác: biết lễ phép, biết khiêm nhường.

Nhiều ngườicho rằng, thay vì chăm chăm vào một đoạn clip vài giây, hãy nhìn vào cách cô bé giao tiếp bằng lời nói. "Một dạ hai thưa, xưng hô con - thưa dạ rõ ràng, còn muốn gì nữa? Ở nhà con mình đã lễ phép như vậy chưa mà đi soi con người ta?", một bình luận được nhiều người đồng tình.

Điều đáng lo ngại không chỉ là việc phán xét hành xử, mà còn là những bình luận mang tính công kích ngoại hình, chê bai gương mặt cô bé. "Đẹp gì đâu mà chảnh", "nhìn mặt là không ưa được"… những câu chữ tưởng chừng vô hại nhưng có thể để lại vết thương sâu trong tâm hồn một đứa trẻ đang tuổi lớn.

Câu chuyện lần này một lần nữa đặt ra câu hỏi: xã hội có đang quá khắt khe với con cái nghệ sĩ? Đúng là trẻ cần được dạy lễ phép, biết cảm ơn - xin lỗi trong mọi tình huống. Nhưng đồng thời, trẻ cũng cần quyền được mệt mỏi, được có gương mặt nhăn nhó, được thở dài. Không thể bắt một đứa trẻ phải "chuyên nghiệp" như người lớn chỉ để thỏa mãn cái nhìn của số đông. Hơn nữa, những lời dạy dỗ của cha mẹ thường được thể hiện rõ nhất trong môi trường gia đình, ở những khoảnh khắc đời thường. Một clip vài giây chưa đủ để phán xét toàn bộ tính cách và nhân cách của một đứa trẻ.

Được biết, trước những tranh cãi nói trên, Phạm Quỳnh Anh cũng bày tỏ sự bất bình vì các con bị công kích.

Quỳnh Anh nói thêm lý do cô đưa con đi cùng trong show diễn gần đây vì mong muốn để các bé được ghi lại những kỷ niệm đẹp bên mẹ trong hành trình trưởng thành, để các con thấy được sự lao động của mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng những video không đầy đủ, thậm chí bị cắt ghép đã khiến các bé hứng chịu những lời công kích nặng nề.

"Các con đã được ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi để xem mẹ biểu diễn, các phép tắc về văn hóa ứng xử là điều cơ bản đã được gia đình giáo dục kỹ lưỡng, mà bất cứ ai tiếp xúc trực tiếp đều thấy tôi rất nghiêm khắc với các con trong việc này", cô cho hay.

Theo Phạm Quỳnh Anh, con gái Tuệ Lâm chỉ mới 13 tuổi, tâm lý nhạy cảm. Do đó, bé không quen với việc có nhiều máy quay. Bản thân nữ ca sĩ thấy nhói lòng khi các con vô tình trở thành nạn nhân của những bình luận độc hại dù còn quá nhỏ. "Thiết nghĩ, trẻ em được quyền nhận được sự tôn trọng riêng tư khi chưa được gia đình cho phép. Quỳnh Anh tha thiết mong rằng khi đưa tin hay bình luận, mọi người hãy đặt chữ tình người và yêu thương lên trước hết", cô chia sẻ.

Con gái lớn của Phạm Quỳnh Anh vẫn đang trong tuổi trưởng thành, còn cả chặng đường dài để học cách ứng xử trước công chúng. Nhưng rõ ràng, việc dùng mạng xã hội để "dán nhãn" một đứa trẻ là thiếu thân thiện, thiếu lễ phép chỉ từ một clip là điều bất công.

Hãy để trẻ con được sống đúng lứa tuổi của mình, được phép có lúc mệt mỏi, được phép có những khoảnh khắc không hoàn hảo. Và hơn hết, hãy nhớ rằng, những bình luận độc hại về ngoại hình, thái độ không chỉ gây tổn thương tức thời, mà còn có thể để lại hệ quả lâu dài trong sự phát triển tâm lý của các em.