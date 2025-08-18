Thương hiệu ghế "quốc dân" tìm thấy "chiếc kim dưới đáy bể" sau 1 năm kinh doanh trên TMĐT

"May quá, chúng tôi đã tìm thấy 'chiếc kim' rồi!"

Đánh giá bối cảnh kinh doanh hiện tại, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết chuyển đổi số là con đường tất yếu bởi thói quen mua sắm các mặt hàng nhà cửa - đời sống của người Việt đã có những thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây, người tiêu dùng phải đến tận nơi, chọn tận tay một chiếc tủ nhựa cho gia đình, thì giờ đây nhiều người đã sẵn sàng đặt mua sản phẩm online, tự lắp ráp tại nhà. Tuy nhiên, do đặc thù sản phẩm cồng kềnh, chi phí vận chuyển cao, cho tới tận đầu năm 2024, hiện diện của Qui Phúc trên TMĐT vẫn gần như không đáng kể.

"Nói về khát vọng chinh phục thị trường TMĐT, crazy (điên) là từ mà tôi nghe nhiều nhất từ đồng nghiệp và cả những bạn hữu trong ngành. Trong suốt nhiều năm, việc mang một sản phẩm "to bất thường" lên TMĐT vẫn bị coi là một điều táo bạo, không ai tin Qui Phúc có thể làm được. Việc hoạch định chiến lược phát triển TMĐT đối với chúng tôi - ở thời điểm đó - như mò kim đáy bể. Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian thử sức ngắn với nền tảng TikTok Shop, chúng tôi đã có đã có những đơn hàng đầu tiên. May quá, chúng tôi đã tìm thấy chiếc kim rồi!", đại diện Qui Phúc nở nụ cười hóm hỉnh khi chia sẻ.

“Trái ngọt” từ tư duy đột phá

Không chỉ tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng cồng kềnh từ nền tảng nhằm giúp giảm bớt gánh nặng chi phí của cả người bán và người mua, thách thức lớn nhất về logistics đã được Qui Phúc giải quyết một cách khéo léo. Thay vì đưa toàn bộ sản phẩm lên sàn, doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh các sản phẩm có khả năng gấp gọn, dễ dàng đóng gói trong các thùng carton tiêu chuẩn, không chỉ giúp giảm chi phí vận chuyển mà còn nâng cao trải nghiệm “đập hộp” của khách hàng.

Song song, đội ngũ Qui Phúc cũng "chăm chỉ" sản xuất nội dung hữu ích: hướng dẫn cách gấp/mở, lắp ráp sản phẩm hay biến một góc phòng nhỏ trở nên tiện nghi hơn với đồ nội thất Qui Phúc,... Các phiên livestream được vận hành như một “showroom online” thực thụ, nơi đội ngũ bán hàng vừa tư vấn về sản phẩm, vừa giải đáp thắc mắc cho khách hàng, mang đến trải nghiệm mua sắm chân thực như mua tại cửa hàng.

Sự đầu tư nghiêm túc và chiến lược đúng đắn đã mang về cho Qui Phúc những kết quả vượt ngoài mong đợi. Tuy mới chỉ gia nhập thị trường TMĐT vỏn vẹn 1 năm, thương hiệu đã thành công bán ra hơn 43.000 đơn hàng. Chỉ tính riêng trong Quý 1/ 2025, thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng GMV trung bình hàng tháng lên tới ba con số và đã vượt 7% kế hoạch đề ra. Với tốc độ hiện tại, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết dự báo doanh thu từ TMĐT năm 2025 sẽ gấp 7 lần so với năm 2024.

Hành trình từ 0 đến 1... đến 100

Thành công trên TikTok Shop là một chương mới đầy ấn tượng, nhưng với Qui Phúc, đây chỉ là những bước đi đầu tiên trên một hành trình dài. Đại diện thương hiệu khẳng định: “Chúng tôi xem TMĐT là một chặng đường dài, bắt đầu từ ‘0 đến 1’, rồi ‘1 đến 10’ và ‘10 đến 100’. Thành công hôm nay là nền tảng để chúng tôi tiếp tục tối ưu, mở rộng và mang sản phẩm Qui Phúc đến gần hơn với người tiêu dùng, không chỉ ở thị trường nội địa mà còn ở 26 quốc gia mà chúng tôi đang xuất khẩu.”

Câu chuyện của Qui Phúc là một bài học truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp Việt, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trong các ngành sản xuất truyền thống. Trong kỷ nguyên số, thách thức lớn nhất đôi khi lại ẩn chứa cơ hội lớn nhất. Và với một tư duy sắc bén cùng đối tác đồng hành phù hợp, mọi rào cản đều có thể được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng.