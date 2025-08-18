5 tuýp kem mắt dưới 400k nhận được đánh giá 4,9/5* từ nhiều người dùng

Khu vực quanh mắt là nơi dễ xuất hiện dấu hiệu lão hóa và mệt mỏi nhất. Để chăm sóc cho vùng da nhạy cảm này, việc lựa chọn kem mắt chất lượng là rất cần thiết. Dưới đây là 5 tuýp kem mắt dưới 500k được người dùng khen ngợi, giúp bạn có thể chăm sóc vùng da này mà không lo về giá cả.

1. Beauty Of Joseon Revive Eye Serum Ginseng + Retinal

Beauty Of Joseon Revive Eye Serum là sản phẩm nổi bật với chiết xuất nhân sâm và retinal, giúp làm sáng và cải thiện tình trạng lão hóa quanh mắt. Với kết cấu nhẹ nhàng, serum dễ dàng thẩm thấu và không gây nhờn rít. Nhiều người dùng đã phản hồi tích cực về hiệu quả giảm bọng mắt và làm mờ nếp nhăn sau khi sử dụng sản phẩm này.

Nơi mua: Beauty Of Joseon

2. beplain Artemisia Eye Butter

beplain Artemisia Eye Butter là kem mắt chứa chiết xuất từ cây ngải cứu, giúp làm dịu và phục hồi vùng da nhạy cảm quanh mắt. Sản phẩm này có kết cấu dạng bơ, cung cấp độ ẩm sâu và tạo cảm giác mềm mịn. Người dùng đánh giá cao khả năng làm giảm quầng thâm và cung cấp độ ẩm cho vùng da mắt khô.

Nơi mua: beplain

3. Some By Mi Retinol 0.1% Intense Advanced Triple Action Eye Cream

Some By Mi Retinol 0.1% Intense Advanced Triple Action Eye Cream là kem mắt chứa retinol giúp làm sáng và cải thiện độ đàn hồi cho da. Sản phẩm này không chỉ giúp giảm nếp nhăn mà còn cải thiện tình trạng quầng thâm. Nhiều người đã chia sẻ rằng họ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về độ sáng và mịn màng của vùng da quanh mắt sau khi sử dụng.

Nơi mua: Some By Mi

4. Skinfood Black Cherry Retinol 0.1%

Skinfood Black Cherry Retinol 0.1% là kem mắt nổi bật với chiết xuất từ quả anh đào đen, giúp cung cấp độ ẩm và làm sáng vùng da mắt. Với thành phần retinol, sản phẩm này giúp giảm thiểu nếp nhăn và cải thiện tình trạng lão hóa. Người dùng thường khen ngợi về khả năng làm mềm và làm sáng làn da quanh mắt chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Nơi mua: Skinfood

5. Nature Republic Collagen Dream Eye Cream

Nature Republic Collagen Dream Eye Cream là sản phẩm giàu collagen, giúp cung cấp độ ẩm và cải thiện độ đàn hồi cho vùng da mắt. Sản phẩm này giúp làm giảm bọng mắt và quầng thâm hiệu quả. Người dùng thường cảm thấy vùng da mắt trở nên mềm mại và căng bóng hơn sau khi sử dụng.

Nơi mua: Nature Republic

Việc chăm sóc vùng da quanh mắt là rất quan trọng trong chu trình chăm sóc da hàng ngày. Những tuýp kem mắt dưới 500k trên không chỉ mang lại hiệu quả tốt mà còn dễ dàng tiếp cận về giá. Hãy thử nghiệm và tìm cho mình sản phẩm phù hợp để có đôi mắt luôn tươi sáng và rạng rỡ!