Một cặp vợ chồng quyết bỏ sofa trong phòng khách 30m² vì muốn nhà là nơi thư giãn thật sự

“Không cần sofa, phòng khách vẫn ấm cúng và tiện nghi”

Cặp đôi Chu Sa (33 tuổi) và Vương Long (35 tuổi) sống tại một căn hộ mới ở Quảng Châu, Trung Quốc đã quyết định không đặt sofa trong phòng khách rộng 30m². Nghe thì có vẻ “thiếu thiếu”, nhưng thực tế, nhờ cách bố trí linh hoạt, không gian của họ vừa thoáng, vừa dễ chịu, phù hợp cho cả làm việc lẫn tiếp bạn bè.

“Chúng tôi muốn nhà mình là nơi thư giãn thật sự – không bị bó buộc bởi kiểu bài trí truyền thống. Quan trọng là sống sao cho thoải mái” – Chu Sa chia sẻ.

Không có sofa, phòng khách trông còn… rộng rãi hơn

Mềm mại và linh hoạt với thảm và ghế lười

Thay vì bộ sofa cồng kềnh, Chu Sa chọn trải thảm lớn ở giữa phòng, kết hợp với vài ghế lười, bàn trà nhỏ và đệm ngồi kiểu Nhật.

- Khi cần tiếp khách: cả nhóm có thể ngồi quanh bàn trà.

- Khi chỉ có hai vợ chồng: trải đệm, nằm dài xem phim, cực kỳ thư giãn.

- Khi có trẻ nhỏ tới chơi: sàn nhà trở thành khu vui chơi an toàn.

Một góc gần cửa sổ biến thành thư viện mini

Dọc tường gần cửa sổ, họ đặt một hệ tủ thấp, vừa làm tủ sách, vừa để cất các vật dụng lặt vặt. Thêm một vài chiếc đèn bàn nhỏ và dải đèn LED âm, góc này trở thành chốn đọc sách, uống trà cực chill mỗi buổi chiều.

“Ngồi dưới sàn, tựa lưng vào đệm, có ánh sáng tự nhiên và một quyển sách – đó là cách tôi thư giãn tốt nhất sau một ngày làm việc” – Vương Long cho biết.

Tường tivi không cầu kỳ, nhưng vẫn ấn tượng

Không dùng tường ốp đá hay đèn rọi cầu kỳ, họ giữ nguyên bức tường trắng, treo tranh thư pháp và cây xanh nhỏ. Tivi được đặt trên một chiếc tủ gỗ hai tầng cao hơn bình thường, giúp tăng diện tích lưu trữ mà vẫn gọn.

Tường trắng – kệ gỗ – cây xanh: ba yếu tố đủ để tạo nên không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng mà sang.

Khu ăn uống tích hợp phòng trà và góc làm việc

Phòng khách không bị ngăn tường mà kết nối trực tiếp với bàn ăn, tạo thành một không gian mở. Nhưng bàn ăn ở đây không chỉ để ăn:

- Ban ngày: là nơi Chu Sa làm việc, check mail, đọc báo.

- Buổi tối: trở thành góc ăn uống ấm cúng cho hai vợ chồng.

- Cuối tuần: biến thành bàn trà để tiếp bạn thân.

Phía sau bàn là giá sách di động bằng gỗ tự nhiên, không đóng cố định vào tường. Vừa tiện lợi, vừa có thể thay đổi bố cục bất cứ lúc nào nếu muốn “đổi gió” cho nhà.

Vì sao họ quyết định bỏ sofa?

“Thứ nhất, sofa tốn diện tích mà thực tế ít ngồi. Thứ hai, phòng khách không phải chỉ để ‘tiếp khách’ – nó phải phục vụ chính mình trước” – Chu Sa lý giải.

Với hai người thích sự tối giản, yêu cảm giác “sống trên sàn”, việc loại bỏ sofa là bước đầu tiên giúp không gian trở nên linh hoạt, sáng tạo hơn hẳn.

Không có sofa không có nghĩa là thiếu tiện nghi

Trường hợp của vợ chồng Chu Sa - Vương Long cho thấy: “bỏ phòng khách truyền thống” không phải là phá cách vô lý, mà là cách sống mới mẻ dành cho những ai muốn tận dụng tối đa không gian, sống giản dị nhưng đủ đầy.