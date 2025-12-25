Thủng ruột non do nuốt xương cá

Bệnh nhân V.T.H., nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài khoảng 3 ngày, đau nhiều vùng quanh rốn và hố chậu phải. Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc, nghi do thủng ruột non và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ca mổ được thực hiện bằng phương pháp nội soi do BSCKI. Trịnh Văn Thủy - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cùng ekip gây mê và phẫu thuật của bệnh viện tiến hành. Trong quá trình phẫu thuật, ekip phát hiện một mảnh xương cá nằm ở đoạn ruột non, cách góc hồi - manh tràng khoảng 150 cm, gây thủng thành ruột. Dị vật đã được lấy ra, xử trí tổn thương ruột và làm sạch ổ bụng.

Theo BSCKI. Trịnh Văn Thủy, nhờ phát hiện và can thiệp kịp thời, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau mổ.

Từ ca bệnh này, bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn các thực phẩm có xương như cá, thịt, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ. Nên loại bỏ xương trước khi ăn, ăn chậm, nhai kỹ. Nếu sau ăn xuất hiện các triệu chứng đau bụng bất thường, sốt hoặc mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.