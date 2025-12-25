Sỏi túi mật - "thủ phạm ẩn" gây viêm tụy cấp nguy hiểm

Người bệnh N.T.H. (60 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau quặn vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm buồn nôn. Người bệnh có tiền sử rối loạn lipid máu và từng điều trị viêm tụy cấp trước đó khoảng hai tháng.

Qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm tụy cấp nặng do sỏi túi mật. Người bệnh được điều trị hồi sức tích cực gồm bù dịch, giảm đau, nhịn ăn hoàn toàn và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng viêm tụy ổn định, người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật nhằm loại bỏ nguyên nhân gây bệnh. Sau mổ 3 ngày, sức khỏe người bệnh ổn định, vết mổ khô, ăn uống và đại tiện bình thường.

Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do sỏi túi mật là một trong những thể bệnh nguy hiểm, có thể tiến triển nhanh dẫn đến suy đa tạng, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Những năm gần đây, Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp tương tự nhờ phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm.

Các dấu hiệu cảnh báo viêm tụy cấp do sỏi mật thường gồm đau bụng vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải lan ra sau lưng, buồn nôn, nôn nhiều, sốt hoặc vàng da, vàng mắt khi có tắc mật. Khi xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa hoặc cấp cứu để được chẩn đoán và điều trị.

Để phòng ngừa sỏi túi mật gây biến chứng viêm tụy cấp, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, siêu âm bụng để phát hiện sỏi sớm; duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế chất béo; giữ cân nặng hợp lý và không tự ý dùng thuốc khi có đau bụng bất thường.

Sỏi túi mật có thể âm thầm trong nhiều năm, nhưng biến chứng viêm tụy cấp có thể xảy ra đột ngột và đe dọa tính mạng. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời là chìa khóa bảo vệ tuyến tụy và sức khỏe người bệnh.