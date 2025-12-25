Nghị lực sống phi thường của cậu bé 5 tuổi bị bỏng nặng 80% cơ thể

Giữa tháng 8 vừa qua, dư luận không khỏi bàng hoàng trước vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Tây Ninh, khiến hai trẻ nhỏ và người mẹ chịu thương tích nặng. Trong đó, bé L. (5 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng nguy kịch do bỏng diện rộng, kèm nhiều biến chứng nặng.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi bị bỏng sâu với diện tích lên đến khoảng 80% cơ thể, kèm tổn thương đường hô hấp và sốc nặng. Ngay khi nhập viện, ekip điều trị đã phải hồi sức tích cực, thở máy, kiểm soát nhiễm trùng và theo dõi sát từng giờ.

Sau giai đoạn nguy kịch tại Khoa Hồi sức Ngoại, bệnh nhi được chuyển sang Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hành trình 96 ngày nằm viện là chuỗi ngày đầy thử thách, khi bé phải điều trị trong phòng cách ly, được chăm sóc vết bỏng bằng vật liệu sinh học hiện đại, phẫu thuật ghép da, kết hợp nuôi dưỡng đặc biệt và phục hồi chức năng sớm.

Không chỉ điều trị thể chất, bệnh nhi còn được hỗ trợ tâm lý và tập vật lý trị liệu nhằm hạn chế sẹo co rút, giúp từng bước phục hồi vận động. Theo các điều dưỡng, dù còn rất nhỏ, bé L. luôn cố gắng hợp tác điều trị, thể hiện ý chí sống mạnh mẽ hiếm thấy.

Ngày xuất viện, cậu bé đã nở nụ cười rụt rè, gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, điều dưỡng - những người đã đồng hành cùng em trong giai đoạn khó khăn nhất. Sự hồi phục của bệnh nhi là thành quả của nỗ lực bền bỉ từ tập thể y tế và tình yêu thương của gia đình.

Được biết, bé L. là người duy nhất sống sót sau biến cố lớn của gia đình. Do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh viện đã thông qua Phòng Công tác xã hội vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho em. Dù chặng đường hồi phục còn dài, nhưng phía trước cậu bé là hy vọng, sự chở che và vòng tay nhân ái của cộng đồng.