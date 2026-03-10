Ngày 10/3, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết, tại đây vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.V.T. (61 tuổi). Trước đó, ông T. nhập viện trong tình trạng rất nặng sau nhiều ngày đau bụng nhưng không đi khám.

Theo thông tin từ bệnh viện, ban đầu người bệnh chỉ cảm thấy đau vùng trên rốn. Sau đó, cơn đau lan dần ra khắp bụng kèm sốt nhẹ. Do không thể đến bệnh viện ngay, ông T. tự mua thuốc giảm đau uống tại nhà. Tình trạng đau bụng kéo dài suốt 5 ngày khiến sức khỏe người bệnh suy sụp nhanh chóng. Khi được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông T. đã rơi vào tình trạng nguy kịch.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy ông T. bị thủng dạ dày, dịch tiêu hóa và thức ăn tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc và nhiễm trùng nặng. Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng này có thể nhanh chóng đe dọa tính mạng người bệnh.

Nỗ lực can thiệp của các bác sĩ đã giúp người bệnh qua cơn nguy kịch

Trực tiếp phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh BS-CKI Đỗ Duy Đạt (khoa Ngoại Tiêu hóa), cho biết ê kíp đã áp dụng khuyến cáo mới nhất của World Society of Emergency Surgery (WSES) về phẫu thuật kiểm soát thương tổn. Nguyên tắc của phương pháp này là ưu tiên cứu sống bệnh nhân trước, sau đó mới xử lý triệt để tổn thương.

Trong ca mổ đầu tiên, các bác sĩ tiến hành làm sạch ổ bụng, kiểm soát ổ nhiễm trùng và tạo đường nuôi ăn nhằm duy trì dinh dưỡng cho người bệnh. Tuy nhiên, do nhập viện quá muộn, cơ thể bệnh nhân đã suy kiệt nặng và nhiễm trùng lan rộng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục phải trải qua quá trình điều trị kéo dài. Trong hơn ba tháng nằm viện, người bệnh nhiều lần phải phẫu thuật lại vì các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng tái phát, rò tiêu hóa và tràn dịch màng phổi. Mỗi lần biến chứng xuất hiện, các bác sĩ phải can thiệp kịp thời để kiểm soát nhiễm trùng và duy trì sự sống cho bệnh nhân.

Song song với phẫu thuật là quá trình hồi sức tích cực kéo dài. Bệnh nhân được theo dõi sát sao và điều trị phối hợp giữa nhiều chuyên khoa như Dinh dưỡng lâm sàng, Phục hồi chức năng và Dược lâm sàng. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ cũng ứng dụng nhiều kỹ thuật hỗ trợ hiện đại, trong đó có phương pháp truyền dịch tiêu hóa hoàn hồi vào ruột non nhằm cải thiện dinh dưỡng, cùng hệ thống hút áp lực âm VAC để kích thích lành vết thương và kiểm soát tình trạng rò tiêu hóa phức tạp.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và quá trình chăm sóc liên tục, tình trạng của ông T. dần cải thiện. Sau hơn ba tháng điều trị, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện, sức khỏe đã ổn định và hồi phục tốt.

Theo ThS.BS Phạm Quang Nhật (khoa Ngoại Tiêu hóa, người trực tiếp theo dõi ca bệnh), đây là một trường hợp đặc biệt nặng. Người bệnh nhập viện muộn, khi tình trạng thủng dạ dày đã kéo dài nhiều ngày khiến nhiễm trùng lan rộng và cơ thể suy kiệt.

“Quá trình điều trị kéo dài với nhiều lần phẫu thuật và hồi sức tích cực. Việc bệnh nhân hồi phục và có thể trở lại cuộc sống bình thường là kết quả rất đáng mừng đối với ê kíp điều trị” - bác sĩ Nhật chia sẻ.