Thuế TP.HCM thông báo nóng

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo về thời hạn nộp thuế tháng 02/2026 đối với các khoản thuế kê khai và nộp theo tháng.

Theo đó, thời hạn chậm nhất là ngày 23/02/2026 để người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế phát sinh kê khai theo tháng.

Các loại thuế kê khai và nộp theo tháng gồm: Thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Tài nguyên, Thuế Bảo vệ môi trường.

Thông báo nêu rõ, nội dung này áp dụng cho các trường hợp phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai và nộp theo tháng.

Về lưu ý quan trọng, cơ quan thuế cho biết:

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài từ ngày 14/02/2026 đến hết ngày 22/02/2026 nên theo quy định tại Bộ Luật dân sự và Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC, thời hạn nộp sẽ là ngày 23/02/2026.

Cơ quan Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng hạn. Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế được khuyến nghị liên hệ cơ quan Thuế để được giải đáp.

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Thuế TP.HCM ghi nhận quy mô thu ngân sách Nhà nước vượt mốc 600.000 tỷ đồng. Lũy kế giai đoạn 2021–2025, tổng số thu do cơ quan này quản lý đạt 2.446.704 tỷ đồng, hoàn thành 116,2% dự toán được giao cho cả giai đoạn.

Xét về cơ cấu, khoản thu nội địa mang về 2.173.578 tỷ đồng, tương ứng 112,9% dự toán. Thu từ dầu thô đạt 73.127 tỷ đồng, bằng 151,6% dự toán. Riêng nguồn thu từ thuế, phí đạt 1.963.534 tỷ đồng, hoàn thành 114,3% kế hoạch giai đoạn 2021–2025.

Bước sang năm 2026, Chính phủ giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước cho Thuế TP.HCM ở mức 627.000 tỷ đồng, chiếm gần 28% nhiệm vụ thu toàn ngành. HĐND TP.HCM giao thêm chỉ tiêu, nâng tổng mức thu lên 628.175 tỷ đồng, gồm 588.675 tỷ đồng thu nội địa, 39.500 tỷ đồng từ dầu thô và 90.000 tỷ đồng thu tiền sử dụng đất.