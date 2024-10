Thức uống "ngập collagen", vitamin E mà Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân đều yêu thích để chống nhăn, ngăn già

Thức uống "ngập collagen", vitamin E mà Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân đều yêu thích

Ngô Thanh Vân và Mỹ Tâm không chỉ là những cái tên hàng đầu của làng giải trí Việt mà còn nổi tiếng với nhan sắc "lão hóa ngược". Dù đều đã bước qua tuổi 40, họ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và đầy sức sống.

Ở tuổi 43, Mỹ Tâm luôn khiến công chúng ngạc nhiên với làn da mịn màng, rạng rỡ. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nét trẻ trung và nhan sắc, Mỹ Tâm chia sẻ rằng cô thuộc tuýp người khá lười, nhưng chính sự lười đó lại giúp cô tìm ra những bí quyết riêng để duy trì phong độ. "Người lười sẽ có cách riêng của họ để duy trì một điều gì đó", Mỹ Tâm hài hước chia sẻ.

Còn Ngô Thanh Vân vẫn luôn được khán giả ngợi khen vì sở hữu khuôn mặt mộc sáng bóng ở tuổi 44. So với thời đôi mươi, gương mặt cô gần như không thay đổi nhiều, rất ít dấu hiệu lão hóa. Bí quyết của Ngô Thanh Vân nằm ở việc chăm sóc sức khỏe và làn da từ bên trong, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, luyện tập đều đặn.

Điểm chung của 2 mỹ nhân này đó là luôn tích cực sử dụng nước dừa tươi . Nước dừa tươi chứa lượng lớn collagen tự nhiên, giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho da. Collagen là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, chảy xệ.

Bên cạnh đó, nước dừa còn rất giàu vitamin E, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp da luôn mềm mại, giảm thiểu sự hình thành các nếp nhăn và bảo vệ làn da khỏi tác hại của môi trường.

Phụ nữ chăm uống nước dừa sẽ nhận được những "món quà" tuyệt vời

1. Dưỡng ẩm và cấp nước cho da

Nước dừa chứa hơn 90% là nước, cùng với các chất điện giải như natri, kali và magie. Các nghiên cứu đã chứng minh nước dừa có khả năng cấp nước hiệu quả, giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho cơ thể và làn da, ngăn ngừa da khô.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Biological Chemistry (2012) đã chỉ ra rằng nước dừa là nguồn cung cấp chất điện giải tốt, hỗ trợ trong việc cấp nước và giữ cân bằng điện giải cho cơ thể, đặc biệt hữu ích cho phụ nữ sau khi vận động.

2. Giàu chất chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa

Nước dừa giàu các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, và cytokinins, giúp bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do – nguyên nhân gây ra lão hóa sớm. Một nghiên cứu đăng trên Food and Chemical Toxicology (2013) cho thấy rằng nước dừa có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn và mất độ đàn hồi của da.

3. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nước dừa có hàm lượng kali cao, giúp duy trì sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp. Một nghiên cứu từ Journal of Health, Population and Nutrition (2006) chỉ ra rằng kali từ nước dừa có khả năng giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, đặc biệt có lợi cho phụ nữ trong việc duy trì sức khỏe tổng thể.

4. Hỗ trợ giảm cân

Nước dừa là thức uống ít calo, giúp tăng cường trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn. Không chỉ hỗ trợ giảm cân, chúng còn giúp cải thiện chức năng trao đổi chất, hỗ trợ trong quá trình đốt cháy chất béo .

5. Tăng cường miễn dịch và thải độc

Nước dừa chứa nhiều acid lauric, một hợp chất có tính kháng khuẩn, kháng virus, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một nghiên cứu từ Lipids in Health and Disease (2010) đã chỉ ra rằng acid lauric có trong nước dừa và dầu dừa có khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh, từ đó giúp cơ thể thải độc hiệu quả hơn.

6. Cải thiện tiêu hóa

Nước dừa có chứa enzym sinh học như acid phosphatase, catalase, dehydrogenase, peroxidase, hỗ trợ trong quá trình tiêu hóa và tăng cường sự hấp thụ chất dinh dưỡng.

Lưu ý khi dùng nước dừa

- Dù nước dừa rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu uống quá nhiều có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, như tiêu chảy hoặc đầy hơi do lượng kali và chất điện giải quá cao. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên uống từ 1-2 ly (khoảng 200-400ml) nước dừa mỗi ngày để đảm bảo an toàn.

- Nước dừa có tính hàn (mát), tránh uống khi bụng đói có thể gây cảm giác khó chịu, lạnh bụng, thậm chí ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

- Nước dừa là thức uống bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai, nhưng cũng cần hạn chế ở những tháng cuối để tránh tình trạng đầy hơi hoặc ảnh hưởng đến lượng đường huyết.

- Do nước dừa có tác dụng lợi tiểu, uống vào buổi tối có thể gây tiểu đêm, làm gián đoạn giấc ngủ. Tốt nhất nên uống vào buổi sáng hoặc trưa để cơ thể có đủ thời gian hấp thụ và xử lý.