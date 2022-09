Thực tập sinh Hàn Quốc khiến ca sĩ Việt "chao đảo"

Bên cạnh những màn trình diễn cực cháy cùng vũ đạo chuyên nghiệp khiến sân khấu bùng nổ, "điểm sáng" đặc biệt của tập 6 chương trình "Vote for five" (chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nam đầu tiên tại Việt Nam) là lời nhận xét của Trúc Nhân dành cho Cường Bạch - một thực tập sinh Hàn Quốc.

"Anh chưa bao giờ thấy ai nhảy đẹp mà thần thái như em hết. Anh làm nghề này 10 năm, anh tiếp xúc với rất nhiều ca nghệ sĩ và nhóm nhạc khác nhau nhưng chưa bao giờ anh nổi da gà vì bất kì một ai trên sân khấu nhảy. Đây là lần đầu tiên ở đất nước mình anh có cảm giác đó là với em. Anh cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi thế hệ GenZ có một bạn trẻ tài năng như em và em xứng đáng được tôn vinh vì điều đó" - Trúc Nhân nhận định về Cường Bạch.

Không chỉ Trúc Nhân, ca sĩ Nicky (cựu thành viên nhóm Monstar) cũng phải thốt lên: "Cường Bạch quá đỉnh". Điều này đã khiến Cường Bạch rơi nước mắt ngay tại sân khấu vì sự công nhận từ những đàn anh, đàn chị đi trước.

Cường Bạch, tên đầy đủ là Bạch Hồng Cường, sinh năm 2000. Chàng trai này từng nhận được nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu dance cover khi là thành viên của nhóm B-Wild. Tuy nhiên, anh đã rút khỏi nhóm nhảy để theo đuổi con đường âm nhạc trong vai trò thực tập sinh tại Hàn Quốc để ra mắt trong một nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên.

Tiếc thay, Cường Bạch đã phải dừng chân ngay trước vạch đích của cuộc thi "We Will Debut" do công ty nổi tiếng Hàn Quốc RBW chủ quản.

Cường Bạch trên sân khấu như một cỗ máy nhảy nhót

Sau đó, Cường Bạch trở về Việt Nam, tiếp tục tìm cơ hội debut ở Công ty giải trí Việt - Hàn IF Entertainment. Tuy nhiên, Cường Bạch lại "sẩy chân" trước thềm debut đầy tiếc nuối. Chàng trai trẻ sinh năm 2000 vẫn không nản lòng và khát khao viết tiếp ước mơ tại "Vote for five".

Hành trình của Cường Bạch tại "Vote for five" cũng gặp không ít "sóng gió". Với kinh nghiệm là một thực tập sinh tại Hàn Quốc, nên anh được dàn huấn luyện viên "để mắt" và đặt nhiều kỳ vọng hơn so với các thí sinh còn lại.

Thời gian đầu, anh từng khiến không ít khán giả thất vọng vì thường xuyên… quên lời khi biểu diễn - lỗi sai tối kỵ đối với một ca sĩ.

Tân binh nhận được nhiều lời khen ngợi của ca sĩ Việt

Nhưng sau đó, Cường Bạch đã có cú lội ngược dòng ấn tượng. Trúc Nhân dành lời khen có cánh cho Cường Bạch: "Không một giây nào anh rời con mắt khỏi Cường Bạch được. Bạn có sức hút kỳ lạ lắm, dù giọng hát thì chưa làm thỏa mãn nhưng tất cả những thứ khác che hết luôn. Năng lượng của bài hát là Mr. Right, Cường là một Mr. Right thực thụ luôn".

Ca sĩ Isaac, chủ nhân của hit Mr Right, cũng gật gù công nhận: "Mr Right đòi hỏi cao độ của quãng giọng rất cao và anh biết tụi em rất mạo hiểm khi chọn bài hát này. Và Anh có lời khen dành cho Cường Bạch".

Nữ ca sĩ Hòa Minzy - một fan Kpop chính hiệu - dù không liên quan đến "Vote for five" hay Cường Bạch nhưng không ngại tán dương tân binh "thần thái đúng chất idol", "xứng đáng có mặt trong đội hình cuối" và kêu gọi bình chọn cho Cường Bạch.

Không chỉ dàn huấn luyện viên dành lời tán dương, với khán giả, Cường Bạch chính là thành viên của nhóm nhạc 5 thành viên sẽ ra mắt sắp tới, sau khi "Vote for five" kết thúc cuộc tìm kiếm.